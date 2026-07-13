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Gigabyte представила компактную плату B850M Aorus Stealth с разъёмами на изнанке

Компания Gigabyte представила компактную материнскую плату B850M Aorus Stealth формата Micro-ATX. Ключевая особенность новинки заключается в том, что все основные разъёмы питания перенесены на обратную сторону платы для более удобной организации кабелей и улучшения внешнего вида системы.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Плата получает питание через 24-контактный разъём ATX и один 8-контактный разъём EPS (для процессора). В основе B850M Aorus Stealth используется 12-фазная (8+2+2) подсистема питания VRM. Плата оснащена четырьмя слотами DIMM для памяти DDR5, одним слотом PCIe 5.0 для видеокарты и двумя разъёмами M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 5.0 и один PCIe 4.0, оба работают через процессор). Также имеется третий разъём M.2 PCIe 4.0, работающий через чипсет AMD B850. Кроме того, плата получила два порта SATA III (6 Гбит/с).

Набор разъёмов на задней панели включает четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с), четыре USB 2.0 и два USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с: один Type-A и один Type-C). Для передней панели предусмотрены два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и один USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/с).

Сетевые возможности обеспечивают модуль Realtek RTL8922AE с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также контроллер Realtek RTL8126 для 5-гигабитной проводной сети. За звук отвечает кодек Realtek ALC1220 HDA.

Стоимость материнской платы B850M Aorus Stealth производитель не сообщил.

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Теги: gigabyte, amd b850, материнская плата
gigabyte, amd b850, материнская плата
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