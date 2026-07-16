Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) на платформе Panther Lake

Мы уже познакомились с интеловскими мобильными процессорами семейства Panther Lake на примере одной из старших моделей и были приятно удивлены быстродействием, а главное — временем автономной работы, которое обеспечивает новый кремний. Осталось убедиться в том, что эти качества распространяются и на младшие разновидности Core Ultra третьего поколения. В этом нам поможет лэптоп HONOR MagicBook 16 — теперь в модификации 2026 года.

Спецификации HONOR MagicBook 16 2026 предусматривают установку единственной модели CPU — Core Ultra 5 325, — а это вторая снизу позиция в линейке Panther Lake. Кристалл SoC содержит всего четыре высокопроизводительных ядра x86 и столько же энергоэкономичных ядер низкой мощности (LP-E). Да, Core Ultra 5 325 и другие представители младшей подгруппы моделей Panther Lake лишены обычных энергоэкономичных ядер, однако на первый взгляд слабую формулу процессора призвана целиком компенсировать фотолитография Intel 18A, которая формально принадлежит к категории 2 нм и используется в производстве основного тайла SoC.

Похожие изменения коснулись интегрированного графического процессора: в каталоге Panther Lake есть чипы с 10 или 12 ядрами iGPU, но большинство позиций, включая Core Ultra 5 325, довольствуются 4 Xe-ядрами. В задачах, завязанных на быстродействие GPU, их должна выручить усовершенствованная архитектура и повышенные тактовые частоты встроенной графики. В свою очередь, NPU обладает пропускной способностью 47 TOPS против скромных 13 TOPS в интеловских чипах прошлого поколения.

Лэптоп имеет 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X с пропускной способностью 7 467 Гбит/с на контакт шины. Объем твердотельного накопителя равен 512 Гбайт или 1 Тбайт — это единственный гибкий пункт в технических характеристиках HONOR MagicBook 16 2026, кроме экрана (о котором мы поговорим чуть позже).

Особого внимания заслуживает аккумуляторная батарея на 80 Вт⋅ч. Недорогие лэптопы чаще всего комплектуются АКБ существенно меньшей емкости.

Производитель HONOR Модель HONOR MagicBook 16 2026 Дисплей 16'', 1920 × 1200, IPS; 16'', 2560 × 1600, IPS CPU Intel Core Ultra 5 325 — 4/4 ядра/потока (2,1–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,6–3,4 ГГц) Оперативная память LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт GPU Intel Graphics (4 Xe-ядра) (системная память) Накопитель YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 512/1024 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-C; 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS 3.5 мм Сеть IEEE 802.11ax; Bluetooth 5.1 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 80 Масса, кг 1,64 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 354,8 × 242,8 × 15,9 Розничная цена (Россия), руб. От 99 990 (рекомендованная)

Рекомендованная розничная стоимость новинки равна 99 990 руб.

⇡#Внешний вид и эргономика

HONOR MagicBook 16 2026 собран в шасси из алюминиевых панелей, лишь экран окружен черной пластиковой рамкой. Сама экранная панель имеет матовую поверхность, а значит, она не сенсорная, зато не бликует на солнечном свету. Лэптоп комплектуется IPS-матрицей с разрешением 2 560 × 1 600 либо 1 920 × 1 200. Панели также отличаются друг от друга запасом яркости (430 либо 300 кд/м²) и максимальной частотой обновления (120 либо 60 Гц).

Металл корпуса имеет окраску светло-серого цвета с едва заметным теплым оттенком. Несмотря на то, что шасси ноутбука не фрезерованное, а экран не ламинированный, корпус отличается неплохой жесткостью на изгиб. Крышку можно поднять одной рукой, не придерживая топкейс.

На рабочей поверхности HONOR MagicBook 16 2026 хватило места для клавиатуры с цифровым блоком, но ради этого все равно пришлось немного уменьшить размер клавиш. Символы имеют белую двухступенчатую подсветку. В силу больших размеров героя обзора и типичных конструктивных особенностей недорогих лэтопов при печати чувствуется прогиб и вибрация основания, однако надо отдать HONOR должное в том, что клавиши нажимаются тихо, без барабанного эффекта. В правом дальнем углу клавиатуры находится кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Это единственное средство биометрической аутентификации в HONOR MagicBook 16 2026.

Что касается тачпада, то он здесь довольно крупный по меркам панелей на физических переключателях, и за это пришлось расплатиться стабильностью: при легком ударе пальцем панель дрожит и слышен фантомный клик.

На боках корпуса расположены четыре порта USB: два Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 2 и столько же Type-A, которые работают на скорости USB 3.2 Gen 1. Кроме того, HONOR MagicBook 16 2026 имеет полноразмерный выход HDMI и акустический мини-джек.

Ноутбук заряжается от компактного блока питания мощностью 65 Вт со съемным кабелем и поддержкой USB PD.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Система охлаждения HONOR MagicBook 16 2026 работает так же, как и в большинстве тонких лэптопов без дискретного GPU: холодный воздух попадает внутрь через отверстия в днище, а нагретый воздух выходит наверх между клавиатурой и экраном. Нижняя панель корпуса держится на всего лишь четырех винтах — такое мы видим впервые, по крайней мере за несколько последних лет тестирования рабочих ноутбуков.

Теплосъемник SoC связан с радиатором одной, но очень широкой теплотрубкой, а сам радиатор имеет подобающий размер, что, будем надеяться, способствует эффективному охлаждению кристалла. Единственным компонентом, рассчитанным на замену силами пользователя, в HONOR MagicBook 16 2026 является твердотельный накопитель.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy CINEBENCH R23 Н/Д Geekbench 6.x CPU Benchmark; GPU Benchmark: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) GFXBench 5.x Тест Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) fio 3.x Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м² в следующих сценариях использования:

поочередное открытие и закрытие веб-сайтов с интервалом 25 с в браузере Google Chrome или Safari (кеш браузера отключен, подключение по Wi-Fi);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC.

Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.

Экран CPU Оперативная память GPU SSD Аккумуляторная батарея HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16", 2560 × 1600, IPS Intel Core Ultra 5 325 4/4 ядра/потока (2,1–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,6–3,4 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Graphics (4 Xe-ядра) Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 80 Вт⋅ч ASUS Vivobook S16 (S3607VA) 16", 1920 × 1200, IPS Intel Core i7-13620H 6/12 ядер/потоков (2,4–4,9 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,8–3,6 ГГц) DDR5 SDRAM (5600 МТ/с, 2 × 64 бит) 16 Гбайт Intel UHD Graphics (64 EU) Системная RAM WD PC SN5000S (PCIe 4.0 x4) 512 Гбайт 70 Вт⋅ч ASUS Zenbook S 14 (UX5406SA) 14'', 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 7 258V 4/4 ядра/потока (2,2–4,8 ГГц) + 4/4 ядра/потока (2,2–3,7 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8533 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140V Системная RAM WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 72 Вт⋅ч HONOR MagicBook Art 14 2025 (MRB-7211T) 14,6", 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 7 255H 6/6 ядер/потоков (2,0–5,1 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,5–4,4 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 60 Вт⋅ч HONOR MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16", 1920 × 1200, IPS Intel Core Ultra 5 125H 4/8 ядра/потоков (1,2–4,5 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,7–3,6 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 60 Вт⋅ч

Экран HONOR MagicBook 16 2026 отличился высокой яркостью — вплоть до 474 кд/м² — и типичным для IPS-панелей уровнем контрастности — 1 767:1. Режим HDR не поддерживается.

Не предусмотрено и расширенного цветового охвата, но пространство sRGB экран воспроизводит целиком.

Цветовая температура заметно отклоняется от эталонных 6 500 К только при очень низкой яркости картинки.

Кривая передаточной функции хоть и не вполне точно, но повторяет кривую sRGB.

Баланс серого безупречен на протяжении большей части шкалы яркости.

Вследствие качественной настройки базовых параметров экран HONOR MagicBook 16 2026 заслужил высокие оценки точности цветопередачи.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Управляющее ПО лэптопа HONOR дает выбор между двумя режимами энергопотребления SoC. Высокопроизводительный режим обеспечивает кристаллу около 43, а «умный» — 35 Вт устойчивой мощности, но разница в 7 Вт ощутимо сказывается на тактовых частотах ядер x86 лишь при одновременной нагрузке на интегрированный GPU.

Тактовые частоты Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) — Intel Core Ultra 5 325 / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — High Performance 3216 (LP-E-Core)/4055 (P-Core) 3400 (LP-E-Core)/4200 (P-Core) 2450 2450 2995 (LP-E-Core)/3022 (P-Core) 3100 (LP-E-Core)/3200 (P-Core) 2450 2450 HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) — Intel Core Ultra 5 325 / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Smart Mode 3319 (LP-E-Core)/3809 (P-Core) 3400 (LP-E-Core)/4100 (P-Core) 2450 2450 2506 (LP-E-Core)/2567 (P-Core) 2600 (LP-E-Core)/2700 (P-Core) 2244 2450

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) — Intel Core Ultra 5 325 / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — High Performance 43 48 19 24 35 39 Н/Д Н/Д HONOR MagicBook 16 2026 (LHC-X) — Intel Core Ultra 5 325 / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Smart Mode 35 40 18 27 28 31 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

В длительных тестах кристалл Core Ultra 5 325 нагревается до температуры 100 °C — это нормальное явление для ноутбучных CPU.

Уровень шума системы охлаждения лежит в пределах 38,5 дБА на расстоянии 30 см от экрана, когда HONOR MagicBook 16 2026 работает в «умном» режиме, и достигает 46,8 дБА в режиме максимальной мощности.

Температура рабочей поверхности лэптопа после длительного прогрева не превышает 42 °C.

⇡#Синтетические тесты производительности

Судя по данным бенчмарка Cinebench, чип Core Ultra 5 325 является равноценной заменой популярного среди производителей недорогих лэптопов процессора Core Ultra 5 125H, несмотря на меньшее количество ядер x86.

А вот в тесте Geekbench, который представляет собой серию коротких вычислительных задач, новый CPU получил не столь высокую оценку и может конкурировать на равных лишь с маломощным чипом Core Ultra 7 258V.

Кристалл Core Ultra 5 325 содержит урезанный iGPU с четырьмя Xe-ядрами, поэтому более крупная интеловская графика прошлого и даже позапрошлого поколения добилась лучших результатов в бенчмарке GP-GPU.

Напротив, в синтетических тестах 3D-рендеринга видеоядро Core Ultra 5 325 смогло занять промежуточное положение между iGPU архитектуры Intel Arc первого и второго поколения.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

Несмотря на сходство программного рендеринга в Blender с многопоточными синтетическими тестами, чип Core Ultra 5 325 опустился на уровень выше Core Ultra 7 258V, но ниже старого Core i7-13620H.

На iGPU та же задача выполняется в разы быстрее. Кроме того, графика Intel Arc третьего поколения здесь ненамного отстает от прошлых итераций — вопреки разнице в числе исполнительных блоков.

По очкам бенчмарка Lightroom новый процессор оставил далеко позади своего предшественника — Core Ultra 5 125H, но среди прочих участников тестирования может соперничать на равных лишь с Core Ultra 7 258V.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

Тест Photoshop заставил HONOR MagicBook 16 2026 опуститься на одну ступень ниже в списке сравниваемых устройств: новый процессор Core Ultra 5 325 находится в промежутке между Core Ultra 5 125H и Core i7-13620H.

А вот бенчмарк Premiere Pro не нашел большой разницы между тремя SoC под маркой Core Ultra, которые занимают верхние места на графике результатов.

В тестовом образце HONOR MagicBook 16 2026 установлен твердотельный накопитель серии PC411 от YMTC объемом 1 Тбайт. Он лидирует среди других OEM-моделей, которыми оборудованы сравниваемые лэптопы, по большинству метрик производительности.

⇡#Время автономной работы

Благодаря интеловскому процессору нового поколения и большой емкости аккумуляторной батареи HONOR MagicBook 16 2026 отличился длительной работой на одном заряде: 14 часов веб-серфинга и больше 16 часов просмотра видео.

Обновленная версия HONOR MagicBook 16 получила интеловский чип Core Ultra 5 325, который мы наверняка увидим в составе многих других недорогих лэптопов. Будучи одной из самых младших моделей линейки Panther Lake, процессор имеет во всех отношениях урезанную конфигурацию и, как следствие, по быстродействию выступает аналогом таких распространенных SoC, как Core Ultra 5 125H.

Однако это не так уж важно в свете того, насколько кремний Panther Lake улучшил автономность ноутбука — особенно в сочетании с аккумуляторной батареей на 80 Вт⋅ч. Среди прочих достоинств HONOR MagicBook 16 2026 отметим высокую скорость твердотельного накопителя и отличную калибровку экрана, а явной слабостью лэптопа (с поправкой на его стоимость) можно назвать разве что механику тачпада.