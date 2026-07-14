Mozilla ускорит выпуск новых версий Firefox по примеру Chrome

Mozilla объявила о переходе Firefox на двухнедельный цикл выпуска обновлений для настольной версии браузера и для Android. Новый график, который пока рассматривается как эксперимент, планируется запустить в сентябре этого года.

Глава компании Сильвестр Ледрю (Sylvestre Ledru) сообщил, что последней версией, выпущенной по прежнему ежемесячному расписанию, станет Firefox 154, релиз которой намечен на 18 августа. Firefox 155 выйдет 1 сентября, после чего Mozilla полностью пересмотрит календарь релизов, адаптировав его под двухнедельный цикл.

По словам Ледрю, новый график позволит разработчикам чаще поставлять готовые изменения своих продуктов, одновременно сделав процесс публикации обновлений более предсказуемым. При этом в компании подчеркнули, что ускорение выпуска не означает сокращения времени на доработку функций, поскольку незавершённые возможности по-прежнему будут проходить необходимую подготовку перед релизом.

Как сообщает TechSpot, ранее о переходе на аналогичный график для своих браузеров объявили Google и Microsoft, тогда как Mozilla продолжает развивать собственный браузерный движок Gecko. После публикации планов часть пользователей раскритиковала решение компании, обвинив её в копировании стратегии Google, другие выразили опасения, что более частые релизы могут привести к ускоренному появлению новых ошибок в браузере.