По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me

Короткий домен t.me, принадлежащий мессенджеру Telegram, отключился во всём мире из-за действий оператора географической доменной зоны .me, принадлежащей Черногории. Доменному имени, гласят данные сервиса WhoIs, присвоен статус serverHold, то есть оно отключено от глобальной системы DNS.

Из-за отключения домена t.me в браузерах перестали открываться короткие ссылки на чаты, каналы и профили пользователей; российские провайдеры и Роскомнадзор к инциденту отношения не имеют. У некоторых пользователей ссылки с домена продолжают работать — это временный эффект из-за локального кеша на устройствах этих пользователей или DNS-серверов их провайдеров. Короткие ссылки продолжают работать и внутри мессенджера.

Основной сайт мессенджера по адресу telegram.org продолжает работать в прежнем режиме; ссылки с коротким доменом t.me в приложении сейчас подменяются форматом telegram.me — в той же доменной зоне и у того же регистратора.

Официальных комментариев по поводу отключения короткого домена от администрации Telegram пока не поступало. Причиной инцидента могут быть юридические споры, требования правоохранительных органов, внутренние проверки или технические неполадки. Пока домен t.me официально остаётся закреплённым за Telegram — срок его регистрации истекает только в мае 2035 года.