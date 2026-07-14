Spotify превратил поиск музыки в простой диалог с ИИ

Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске ИИ-ассистента, который поможет пользователям взаимодействовать с приложением для выбора музыки и другого аудиоконтента. Бета-версия уже стала доступна в нескольких странах на устройствах iOS и Android.

Компания подтвердила изданию TechCrunch, что новая функция работает на базе как собственных технологий искусственного интеллекта, так и сторонних ИИ-моделей, которые выбираются в зависимости от конкретной задачи. При этом подробности архитектуры сервиса разработчики раскрывать не стали.

Новый инструмент расширил возможности функции AI DJ, которая работает как личный радиоведущий, позволив взаимодействовать с приложением также непосредственно в разделах «Главная» (Home) и «Сейчас играет» (Now Playing). Пользователи могут вводить запросы текстом или голосом, продолжая диалог для уточнения рекомендаций, а также получать сведения об истории прослушивания, любимых исполнителях, подкастах и аудиокнигах.

Помимо поиска новой музыки, ИИ-ассистент способен учитывать предпочтения слушателя, предлагая похожих исполнителей, уточняя информацию об альбомах и отдельных композициях, а также помогая управлять библиотекой. Через диалог с чат-ботом треки можно сохранять, добавлять в очередь воспроизведения или подписываться на исполнителей, постепенно корректируя запрос дополнительными уточнениями.

Сообщается, что ИИ-ассистент на текущий момент уже доступен по подписке Spotify Premium в США, Ирландии и Швеции на английском языке для пользователей старше 18 лет.