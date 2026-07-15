Asus выпустила игровые мониторы ROG Swift OLED PG27UCWM и PG32UCWM — Tandem RGB OLED и режимы 4K@240 и FHD@480 Гц

Компания Asus сообщила о старте продаж новых игровых мониторов ROG Swift OLED PG27UCWM и ROG Swift OLED PG32UCWM. Обе модели обладают одинаковыми техническими характеристиками за исключением диагонали экрана. Модель ROG Swift OLED PG27UCWM предлагает 26,5-дюймовый дисплей, а модель ROG Swift OLED PG32UCWM — 31,5-дюймовый.

В основе мониторов используются матрицы Tandem RGB OLED с технологией RGB Stripe OLED и глянцевым покрытием TrueBlack Glossy. Мониторы поддерживают два режима работы: 4K при частоте обновления 240 Гц и Full HD при частоте 480 Гц. Для новинок заявлена поддержка Dolby Vision и сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black. Дисплеи имеют цветовой охват DCI-P3 на уровне 99 % с точностью цветопередачи Delta E <2 и обеспечивают пиковую (в режиме HDR) яркость 1000 кд/м2. Мониторы поддерживают технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Использующаяся в мониторах технология True RGB Stripe OLED исключает белый субпиксель, присутствующий в обычных WOLED-панелях, что обеспечивает чёткие края текста и точную цветопередачу, а также увеличивает цветовой объём на 27 % даже при пиковых уровнях яркости, отмечает Asus.

Для мониторов заявлена система защиты OLED Care Pro, в состав которой входит датчик приближения. Он отключает дисплей, если рядом с монитором нет пользователя, тем самым снижая риск выгорания матрицы. Таймер автоматического отключения можно установить на срок от 1 до 15 минут, при этом по истечении этого времени на экране автоматически отображается фоновое изображение. Компания также заявляет об использовании во внутреннем блоке питания мониторов технологии GaNFET для оптимизации теплоотвода и энергоэффективности — она обеспечивает почти на 35 % меньшее выделение тепла.

Также мониторы поддерживают агентный ИИ, в частности для настройки отображения. Для его работы требуются приложения Asus Display Control CLI и Agent Skill. Запросы агенту можно делать на естественном языке, например попросив его запланировать более яркий утренний профиль с более высокой яркостью, цветовой температурой 6500 K, гаммой 2,2 и отключённым фильтром синего света. Агент также может установить вечерний профиль с более низкой яркостью, цветовой температурой 4000 K и усиленным фильтром синего света для более комфортного просмотра перед сном. А для работы можно выбрать режим sRGB, цветовую температуру 6500 K, гамму 2,2 и комфортный равномерный уровень яркости.

В оснащение мониторов входят по два порта HDMI 2.1 FRL, по одному DisplayPort 2.1a, по одному порту USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и по одному 3,5-мм аудиоразъёму.

Рекомендованную стоимость мониторов производитель не уточнил — по всей видимости, она будет зависеть от региона продаж.