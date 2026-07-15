Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Asus выпустила игровые мониторы ROG Swif...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus выпустила игровые мониторы ROG Swift OLED PG27UCWM и PG32UCWM — Tandem RGB OLED и режимы 4K@240 и FHD@480 Гц

Компания Asus сообщила о старте продаж новых игровых мониторов ROG Swift OLED PG27UCWM и ROG Swift OLED PG32UCWM. Обе модели обладают одинаковыми техническими характеристиками за исключением диагонали экрана. Модель ROG Swift OLED PG27UCWM предлагает 26,5-дюймовый дисплей, а модель ROG Swift OLED PG32UCWM — 31,5-дюймовый.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

В основе мониторов используются матрицы Tandem RGB OLED с технологией RGB Stripe OLED и глянцевым покрытием TrueBlack Glossy. Мониторы поддерживают два режима работы: 4K при частоте обновления 240 Гц и Full HD при частоте 480 Гц. Для новинок заявлена поддержка Dolby Vision и сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black. Дисплеи имеют цветовой охват DCI-P3 на уровне 99 % с точностью цветопередачи Delta E <2 и обеспечивают пиковую (в режиме HDR) яркость 1000 кд/м2. Мониторы поддерживают технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Использующаяся в мониторах технология True RGB Stripe OLED исключает белый субпиксель, присутствующий в обычных WOLED-панелях, что обеспечивает чёткие края текста и точную цветопередачу, а также увеличивает цветовой объём на 27 % даже при пиковых уровнях яркости, отмечает Asus.

Для мониторов заявлена система защиты OLED Care Pro, в состав которой входит датчик приближения. Он отключает дисплей, если рядом с монитором нет пользователя, тем самым снижая риск выгорания матрицы. Таймер автоматического отключения можно установить на срок от 1 до 15 минут, при этом по истечении этого времени на экране автоматически отображается фоновое изображение. Компания также заявляет об использовании во внутреннем блоке питания мониторов технологии GaNFET для оптимизации теплоотвода и энергоэффективности — она обеспечивает почти на 35 % меньшее выделение тепла.

Также мониторы поддерживают агентный ИИ, в частности для настройки отображения. Для его работы требуются приложения Asus Display Control CLI и Agent Skill. Запросы агенту можно делать на естественном языке, например попросив его запланировать более яркий утренний профиль с более высокой яркостью, цветовой температурой 6500 K, гаммой 2,2 и отключённым фильтром синего света. Агент также может установить вечерний профиль с более низкой яркостью, цветовой температурой 4000 K и усиленным фильтром синего света для более комфортного просмотра перед сном. А для работы можно выбрать режим sRGB, цветовую температуру 6500 K, гамму 2,2 и комфортный равномерный уровень яркости.

В оснащение мониторов входят по два порта HDMI 2.1 FRL, по одному DisplayPort 2.1a, по одному порту USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и по одному 3,5-мм аудиоразъёму.

Рекомендованную стоимость мониторов производитель не уточнил — по всей видимости, она будет зависеть от региона продаж.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации
Asus выпустила 34-дюймовый игровой монитор ROG Strix OLED XG34WCDMS — QD-OLED RGB Tandem, UWQHD и 280 Гц за €920
MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц
Acer выпустила безочковый 3D-монитор Predator XB273K 3D за $1100, но пока только в Китае
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков
Теги: asus, oled-монитор, tandem oled, asus rog, игровой монитор
asus, oled-монитор, tandem oled, asus rog, игровой монитор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Япония испытала прототип многоразовой ракеты — он подпрыгнул, повисел и аккуратно сел
ИИ-помощник программиста Grok Build без спроса скачивал весь код пользователей — Маск пообещал всё удалить
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
«Антикризисные» SSD Samsung 990 поступили в продажу — от $270 за 1 Тбайт
SpaceX выполнила 600-й повторный запуск первой ступени Falcon 9 в космос
«Лаборатория Касперского» представила решение Kaspersky VM для поиска и управления уязвимостями в корпоративной среде 2 мин.
Бывший продюсер GTA V и RDR: только на консолях GTA VI выходит не потому, что Rockstar «плевать на ПК» 10 мин.
«Люди перестанут быть высшей формой жизни»: глава SoftBank оценил ИИ-революцию в $5 трлн в год 28 мин.
WhatsApp готовит собственное облако для резервных копий чатов 2 ч.
Набор смайликов Unicode пополнили огурец с пупырышками, треснувшее лицо и другие полезные картинки 2 ч.
Число владельцев доменов в России растёт быстрее числа самих доменов 2 ч.
Microsoft станет реже пересматривать цены в местной валюте на облачные продукты 2 ч.
Защиту Microsoft Secure Boot взломали десять лет назад, но заметили это только сейчас 3 ч.
PayPal предложили купить за $53 миллиарда 3 ч.
Скоростной лыжный хоррор-шутер Dieathlon отправит игроков в смертельный слалом — первый трейлер и подробности 5 ч.
Sony отложила выпуск аркадного геймпада PlayStation FlexStrike на неопределённый срок 50 мин.
Asus выпустила игровые мониторы ROG Swift OLED PG27UCWM и PG32UCWM — Tandem RGB OLED и режимы 4K@240 и FHD@480 Гц 51 мин.
Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC на пятилетнем GPU 2 ч.
Бум ИИ разгонит рынок оборудования для выпуска чипов до рекордных $230 млрд к 2028 году 2 ч.
В обход FLAPD: Pure DC запустит в Финляндии 550-МВт ИИ ЦОД стоимостью €7,5 млрд 2 ч.
Google призналась, что стоит за проектом гигаваттного ИИ ЦОД в Вайоминге, который будет потреблять больше энергии, чем все дома штата 3 ч.
Нью-Йорк стал первым штатом США, утвердившим временный мораторий на строительство ЦОД мощностью более 50 МВт 3 ч.
Россия и США договорились летать на МКС до 2030 года, обсудили координацию спутников и лунные программы 3 ч.
Топливный кризис ускорил внедрение электрических такси в Китае 3 ч.
Беспилотным тягачам поручат перевозку багажа в российских аэропортах 4 ч.