Набор смайликов Unicode пополнили огурец с пупырышками, треснувшее лицо и другие полезные картинки

В преддверии Всемирного дня эмодзи, который отмечается 17 июля, председатель подкомитета по эмодзи в Unicode Consortium Дженнифер Дэниел (Jennifer Daniel) представила девять новых изображений, которые войдут в состав официального набора к весне следующего года.

Наиболее заметным смайликом, очевидно, можно назвать «треснувшее лицо» — изображение улыбающегося лица, которое готово рассыпаться, указывая на фасад позитива, за которым скрывается нечто нехорошее. Ещё одно нововведение — смайлик с изображением метеора, который в иллюстрации Unicode больше похож на фрикадельку в огне; госпожа Дэниел подчеркнула, что его не следует путать с «Кометой», которая появилась в наборе раньше.

Логическую пару составляют «Бабочка» и «Сачок». Первая изображает бабочку-монарха, дополняющую бабочку Морфо. Бабочка Морфо обосновалась в Instagram✴ как символ прекрасного, а бабочка-монарх, по версии Unicode, «привносит другой класс значений, передавая нарратив о стойкости поколений, выносливости и глубокой родовой памяти». В обновлении также появились два изображения рук с указывающими влево и вправо большими пальцами, изображение маяка, картинка с ластиком и смайлик с огурцом.