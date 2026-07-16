OnePlus начал спешно сворачивать деятельность в США и Европе, а Realme уйдёт из Китая

Принадлежащие китайской Oppo торговые марки OnePlus и Realme ограничат сферу своего присутствия. OnePlus прекратит работу в Европе и США, а продукция Realme уйдёт с китайского рынка. Процесс начнётся уже на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Радикальные перемены реализуются в рамках масштабной реорганизации компании Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation, сообщил пожелавший остаться анонимным источник — планы производителя пока носят закрытый характер. Бренд потребительской электроники OnePlus некогда завоевал преданную аудиторию благодаря линейке Android-смартфонов по привлекательным ценам, но теперь он начнёт сворачивать свою деятельность в Европе, США и Индии. В 2027 году перемены затронут и другие рынки, на которых присутствует марка; но в Китае бренд OnePlus останется активным.

Oppo была вынуждена предпринять эти шаги в сфере финансовых трудностей, коснувшихся её бизнеса по производству смартфонов — динамика в США, Европе и Индии сошла на нет. Некогда перспективный новичок, OnePlus в последние годы растерял своё влияние на рынке смартфонов. Доминирующими в США остаются Apple и Samsung, а OnePlus здесь значительно отстаёт и от таких конкурентов как Motorola (принадлежит Lenovo) и Google.

В Китае Oppo показывает результаты лучше, но уступает лидерам рынка в лице Huawei и Apple — отрицательными факторами стали рост цен на память и смартфоны; во II квартале поставки смартфонов в Китае сократились на 4,3 % год к году. Дефицит компонентов затруднил разработку недорогих моделей линейки OnePlus Nord.

Бренд Realme, также принадлежащий Oppo, ждут перемены иного рода — он уйдёт с китайского рынка. В рамках изменений Oppo сосредоточит усилия на Центральной Европе и на продаже продукции Realme в странах скандинавского региона: в Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии, где компания добилась большего успеха.