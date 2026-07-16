AOC представила два 34-дюймовых сверхширокоугольных изогнутых игровых VA-монитора с разрешением 3440 × 1440 пикселей и частотой до 250 Гц

Компания AOC выпустила новые 34-дюймовые игровые мониторы AOC Gaming CU34G4CA и AOC Gaming CU34G4ZCA. Оба оснащены изогнутыми экранами (радиус кривизны 1500R) на базе VA-матриц с разрешением 3440 × 1440 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Модель AOC GAMING CU34G4CA поддерживает частоту обновления 180 Гц. Модель AOC GAMING CU34G4ZCA может работать с частотой 240 Гц, а в режиме Overdrive обеспечивает частоту 250 Гц.

Оба монитора имеют сертификацию DisplayHDR 400 — их пиковая яркость составляет 450 кд/м2. Об уровне цветопередачи мониторов производитель в пресс-релизе не сообщил. Скорость отклика дисплеев составляет 1 мс GtG (0,5 мс MPRT). Оба монитора поддерживают технологию адаптивной синхронизации изображения Adaptive-Sync.

В оснащение модели AOC Gaming CU34G4CA (180 Гц) входят два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Модель AOC Gaming CU34G4ZCA (240 Гц) получила два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Оба монитора также оснащены KVM-переключателями для управления двумя источниками сигнала одним набором мыши и клавиатуры, портами USB-C с функцией зарядки на 90 Вт, а также USB-концентраторами с двумя портами USB 3.2 Gen1. Также для обоих мониторов заявлена эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Отдельно отмечается, что в комплект поставки мониторов входят 1,5-м кабель USB-C на USB-C (Gen2), а также 1,8-м кабели HDMI и DisplayPort.

В продаже игровые мониторы AOC Gaming CU34G4CA и AOC Gaming CU34G4ZCA появятся в августе, по цене £289,99 (около $390) и £329,99 (около $445) соответственно.