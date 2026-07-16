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nubia анонсировала NaviX Ultra — «первый в мире» ИИ-агентный смартфон

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая прошла на прошлой неделе в Китае, бренд nubia дразнил гостей скорым запуском смартфона с интегрированным ИИ-агентом. Теперь же вендор раскрыл дизайн этого устройства, которое в скором времени выйдет на рынок под именем NaviX Ultra.

Источник изображений: gsmarena.com

Источник изображений: gsmarena.com

nubia не раскрыла характеристики NaviX Ultra, но опубликовала в сети Weibo изображения, раскрывающие внешний облик смартфона. Вендор позиционирует новинку как первый в мире смартфон с интегрированным ИИ-агентом.

В своём посте nubia подтвердила, что в устройстве будет задействован ИИ-помощник Doubao. Тройная основная камера смартфона размещена в верхней части тыльной стороны корпуса, а её модули находятся внутри продолговатого блока в стиле смартфонов Google Pixel.

Ещё nubia подтвердила, что NaviX Ultra будет доступен в чёрном, белом, синем и розовом вариантах цветового исполнения корпуса. Вместе с этим производитель объявил, что смартфон получил награду Super AI Leader 2026 незадолго до конференции WAIC 2026. Скорее всего, характеристики NaviX Ultra, его розничная стоимость и сроки начала поставок будут раскрыты в ближайшие дни.

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Теги: nubia navix ultra, nubia, смарфтон
nubia navix ultra, nubia, смарфтон
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