Обзор смартфона TECNO SPARK 50: все тренды разом — чуть дороже 10 тысяч рублей

Все удачные смартфоны похожи друг на друга, каждый плохой неудачен по-своему — дежурная максима Льва Толстого про семьи вполне применима и к миру современной электроники. Тем не менее, несмотря на очевидное единство в определении «что такое хорошо, а что такое плохо» (иными словами: лучше быть быстрым, не глючным, автономным, с хорошей камерой и т. д.), определить какие-то актуальные тенденции несложно.

В дизайне это стремление к идеальному параллелепипеду (плоскости без закруглений), в софте — это максимальное внедрение ИИ, в камерах — это обязательные Quad Bayer-модули, желательно в большом количестве, батареи — максимально емкие (в том числе за счет применения кремний-углеродных анодов), экран — с частотой обновления не ниже 120 Гц. В остальном — можно менять по вкусу. TECNO SPARK 50 при своем бюджетном статусе успешно играет в это «тренд-бинго», но не дает ли он маху в каких-то базовых вещах? Проверим.

TECNO SPARK 50 TECNO SPARK 40C HONOR X6c Infinix SMART 20 HUAWEI nova 14i Дисплей 6,78 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек (253 ppi); 120 Гц 6,6 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек (263 ppi); 120 Гц 6,61 дюйма, IPS, 1604 × 720 точек (266 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, IPS, 1576 × 720 точек (259 ppi); 120 Гц 6,95 дюйма, IPS, 2376 × 1080 точек (376 ppi); 90 Гц Защитное стекло Panda Glass Corning Gorilla Glass 6 Нет информации Panda Glass Нет информации Процессор Mediatek Helio G81: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Mediatek Helio G81: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) MediaTek Helio G81 Ultra: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Mediatek Helio G81 Ultimate: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 Adreno 610 Оперативная память 4/6/8 Гбайт 4/8 Гбайт 6/8 Гбайт 4 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 64/128 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (гибридный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 900 / 2100 МГц HSDPA 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.3 5.4 5.1 5.0 5.0 NFC Есть Нет Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп Виртуальный датчик освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Основная камера 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка 13 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка 8 Мп, ƒ/2,0 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 5 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 20,14 Вт·ч (5300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 22,5 Вт Размер 167,8 × 79,2 × 8,4 мм 165,6 × 77 × 8,4 мм 164 × 75,6 × 8,4 мм 167,7 × 78,8 × 7,7 мм 171,6 × 79,9 × 8,9 мм Масса 210 граммов 196 грамма 199 граммов 191 грамм 216 граммов Защита от воды и пыли IP64 IP64 IP64 IP64 Нет Операционная система Android 16, оболочка HiOS 16 Android 15, оболочка HiOS 15 Android 15, оболочка Magic OS 9.0 Android 16, оболочка XOS 16 EMUI 14 Актуальная цена От 11 999 рублей От 9 999 рублей От 11 999 рублей От 9 299 рублей От 12 999 рублей

В 2026-м в моду снова вернулась практика повального подражания Apple в дизайне, которая, казалось, окончательно ушла в прошлое еще лет 10 назад. Но смартфоны с плоскими гранями, конфорками в углу, а теперь еще и растянутым во всю ширь задней панели островком камер стали просто базой. Таков и TECNO SPARK 50.

Но можем ли мы осуждать его за это? Бюджетный аппарат, который выглядит примерно как айфон — в данном случае это скорее достоинство. Тем более это «примерно» рисует нам сходство явственное, но все же не прямое.

Точнее, сзади — да, действительно, источник вдохновения очевиден. Дополняется образ бархатистым матовым пластиком, успешно мимикрирующим то ли под стекло, то ли под металл. Пластик применен и на боковых гранях, тоже плоских. Углы почти лишены скруглений — крупный гаджет заметно впивается в руку, но все же не могу сказать, что долго его держать неудобно. Вполне привычные ощущения с учетом крупных габаритов — тут все же экран диагональю 6,78 дюйма.

И вот со стороны экрана перепутать «спарк» с айфоном уже нельзя. Тут заметны и крупные рамки с выдающимся, буквально луксмаксерским подбородком, и фронталка в индивидуальном отверстии вместо островка-овала. Прикрыта лицевая панель закаленным стеклом Panda Glass.

Обещают хорошую устойчивость к физическому воздействию и защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 – то есть брызгозащиту, без возможности погружения гаджета под воду.

Весит TECNO SPARK 50 213 граммов, толщина — 8,4 мм. Крупный, даже немного громоздкий смартфон, но он пытается компенсировать свои габариты разнообразием расцветок. Вариантов масса: синий, голубой титановый, сиреневый, розовый, оранжевый или, как в нашем случае, черный (хотя глазу при большинстве сценариев освещения кажется, что синий).

Хотелось написать, что функциональные элементы стандартные, но по факту это стандарт, опять же, десятилетней давности. Все дело в наличии мини-джека, который здесь находится на нижней грани. И, опять же, не кажется стандартным присутствие решетки вывода звука с разговорного динамика на верхнюю грань — стереофония в бюджетном сегменте встречается далеко не всегда. Клавиши же — да, вполне обычные. Их две, они на правой грани, в кнопку питания вмонтирован сканер отпечатков.

В комплекте со смартфоном есть чехол из черного ребристого силикона, смотрится довольно здорово, вдобавок совсем нескользкий и хорошо защищает корпус при падениях.

TECNO SPARK 50 работает на базе операционной системы Android 16 с оболочкой HiOS 16.

Интерфейс оболочки HiOS 16 на TECNO SPARK 50

Про эту оболочку мы подробно рассказывали в обзоре TECNO CAMON 50 Ultra, но это все же смартфон совсем другого уровня, так что отличаться она должна тут сильно. Или все же не должна? На самом деле, отличия не так уж велики. При первом запуске смартфон не пытается с вами общаться в манере умного ассистента, а проходит базовые шаги, левый экран занят не ИИ-помощником, а более привычной для смартфонов бренда панелью с различными виджетами (в том числе и партнерскими, реклама в оболочке HiOS имеется), чуть поменьше возможностей для кастомизации интерфейса (без тем с 3D-эффектом, например). Но в целом это та же оболочка, в том числе и с ИИ-функциями.

ИИ-функциональность TECNO AI на TECNO SPARK 50

Последнее уже не вызывает удивления, в том числе и в бюджетном сегменте — не так давно мы говорили о еще более недорогом Infinix SMART 20, который тоже привлекает нейросети к работе. Здесь, тем не менее, набор пообширнее, чем у родственника из Transsion Holdings:

Умный ассистент Ella — собственно, встроенный умный ассистент, для которого можно выбирать модель самостоятельно. Это может быть как собственная Ella, так и Deepseek или Yandex GPT. Gemini в TECNO SPARK 50 не встроен.

— собственно, встроенный умный ассистент, для которого можно выбирать модель самостоятельно. Это может быть как собственная Ella, так и Deepseek или Yandex GPT. Gemini в TECNO SPARK 50 не встроен. Генератор тем AI — создание картинок как по текстовому запросу, так и редактирование портрета в заданных рамках.

— создание картинок как по текстовому запросу, так и редактирование портрета в заданных рамках. Помощник по работе с документами — анализирует и извлекает ключевую информацию из документов.

— анализирует и извлекает ключевую информацию из документов. AI- редактор.

Помощник по переводу — синхронный перевод звонков и аудиозаписей или же текста.

— синхронный перевод звонков и аудиозаписей или же текста. Интеграция с сервисами «Яндекса» — просишь Ella заказать еду – активируется «Яндекс.Еда», построить маршрут – «Яндекс.Карты», заказать такси – «ЯндексGo». Есть у «Яндекса» и виджет на левом экране.

— просишь Ella заказать еду – активируется «Яндекс.Еда», построить маршрут – «Яндекс.Карты», заказать такси – «ЯндексGo». Есть у «Яндекса» и виджет на левом экране. Обвести и найти — базовая функция по поиску чего-либо на скриншоте.

Также TECNO SPARK 50 может редактировать фото, но только через интерфейс ассистента Ella. Все упомянутые функции реализуются через облако только при подключении к интернету, встроенного нейропроцессора в смартфоне нет.

Работает система достаточно быстро со скидкой на совсем простенький чипсет. Местами смартфон задумчив, но откровенно тормозным я его не могу назвать. В памяти система занимает около 19 Гбайт.

Сканер отпечатков вмонтирован в боковую клавишу – она утоплена в корпус, в отличие от пары клавиш регулировки громкости, легко находится на ощупь. Сенсор емкостный, чувствительный (при этом случаев разблокировки гаджета в кармане у меня не было), но малая площадь покрытия неизбежно приводит к увеличившемуся проценту брака при попытке распознавания отпечатков. Также не хватает виброотклика при срабатывании. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры – она менее надежна, но зато работает стабильнее.

⇡#Дисплей и звук

TECNO SPARK 50 получил ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1600 × 720 точек (формат – 20:9). Плотность пикселей — 253 ppi. Смартфон привержен многим трендам, но не тренду на Full HD-дисплеи – удержаться на волне моды без потерь в бюджетном сегменте нельзя.

Зато экран поддерживает повышенную частоту обновления – до 120 Гц. Интерфейс отображается плавно, но в играх подобная частота уже не поддерживается, аппаратных ресурсов, чтобы это потянуть, у SPARK 50 нет.

Максимальная измеренная яркость дисплея TECNO SPARK 50 (замер при искусственном свете светодиодных ламп) составила 438 кд/м2. Не ужас-ужас, конечно, но в солнечную погоду к экрану приходится приглядываться, картинка заметно блекнет. К слову, присутствует режим высокой яркости, в котором и делались измерения, но, как видите, реально высокой яркость в нем назвать не получается. Уровень контрастности достаточно высокий – 1568:1.

Настройки дисплея: яркость (с поддержкой автоматической регулировки); регулировка частоты обновления; режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; изменение частоты обновления экрана, в том числе с настройкой по отдельным приложениям (по умолчанию стоит «автовыбор», при котором частота меняется корректно); темная тема, выполняющая исключительно декоративную функцию; параметры шрифтов. Также можно регулировать цветовую температуру, но пресетов цветопередачи тут нет.

Цветовой охват дисплея TECNO SPARK 50 примерно соответствует стандарту sRGB по площади, но с заметным смещением. Гамма по оттенкам серого в норме – 2,18. Цветовая температура повышена – на уровне 8 000 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 5,69 (норма – 3,00, эталон – в пределах 2,00). Само интересное – это неоднородность настройки: по оттенкам серого и отдельным цветам дисплей сильно «промахивается», но часть цветов отображает идеально. Можно сказать, что серьезно настройкой экрана SPARK 50 не занимался, но общий уровень вполне приемлемый.

В TECNO SPARK 50 присутствует аналоговый аудиоразъем (мини-джек диаметром 3,5 мм) и Bluetooth 5.3 с поддержкой LDAC. Динамики стереофонические, используется пара «разговорный + выделенный», еще один момент, нетипичный для смартфона бюджетного уровня, но мы встречали подобное и в прошлых «спарках», например, в SPARK 30C. С громкостью проблем нет, но позиционируется звук не слишком качественно – с сильным перекосом в сторону выделенного динамика, который находится на нижней грани.

TECNO SPARK 50 работает на базе аппаратной платформу MediaTek Helio G81 – типичного чипсета для современного недорого смартфона, представленного еще в 2024 году, но актуального и поныне.

MedaiTek Helio G81 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц + шести ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 c тактовой частотой 950 МГц. Набор инструкций – ARMv8.2-A. Технологический процесс — 12 нм.

Мощным смартфон назвать нельзя, но, как мы можем увидеть по приведенным ниже графикам, вполне обычный уровень для смартфона этого ценового диапазона. Глобального тренда на резкое повышение производительности у недорогих гаджетов нет, а создавать новые тенденции SPARK 50 не приучен. Того, что он умеет, хватает для относительно спокойной работы операционной системы без явных тормозов, но терпения набраться придется – особенно тем, кто привык к флагманам – хотя зачем им переходить на «бюджетник»? В играх SPARK 50 дееспособен, выше 60 кадров в секунду в соревновательных проектах не выдаст, но и ниже не упадет, если не задирать графические настройки.

Результаты синтетических тестов TECNO SPARK 50

С троттлингом никаких проблем нет. Ресурсные тесты из пакета 3DMark вообще не выявляют понижения тактовой частоты, корпус минимально нагревается – в AnTuTu фиксируется изменение температуры корпуса лишь на два градуса.

TECNO SPARK 50 предлагается в российской рознице с 4, 6 либо 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X и флеш-накопителем емкостью 128 либо 256 Гбайт (стандарта eMMC 5.1). Рекомендую обратить внимание в первую очередь на версию с 6 Гбайт оперативки – она стоит лишь на тысячу рублей дороже четырехгигабайтной, а работать будет значительно более шустро. Оперативную память можно увеличить путем резервирования места на накопителе. А к накопителю можно добавить места при помощи карточки MicroSD, причем слот отдельный – жертвовать второй симкой не нужно. На тесте у нас побывала младшая версия TECNO SPARK 50 – 4+128 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

5G-модем в TECNO SPARK 50 отсутствует, 4G-модем на месте. Он работает по стандарту LTE Cat. 4 (с максимальной скоростью скачивания в 150 Мбит/с), диапазонов немного, но все необходимые в списке есть. Производитель также заявляет об особенном выделенном чипе для усиления сотовой связи (в 2G-сетях) – как-то зафиксировать его влияние на стабильность сигнала у меня не получилось.

Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), NFC и ИК-порт.

TECNO SPARK 50 получил одинарный модуль с Quad Bayer-сенсором. Любопытная тенденция с официальным избавлением от «вспомогательных модулей» продолжилась – хотя на блоке камер можно заметить сразу три кружка, визуально распознаваемых как объективы. Но один из них – ИК-датчик, а во втором прячется как раз-таки вспомогательный модуль, просто сейчас таковы тренды, что на них не делается никакого акцента. Модуль есть, а упоминания его в описании нет.

В основе единственной «реальной» камеры TECNO SPARK 50 лежит неназываемый сенсор разрешением 50 мегапикселей, который работает в связке с объективом светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом и без оптического стабилизатора.

Камера TECNO SPARK 50 позволяет снимать как со стандартным фокусным расстоянием, так и с двукратным «гибридным» зумом, где используется кроп от снимка, сделанного с предельным разрешением (здесь – 50 Мп). На расширенный угол обзора или оптический зум в данном ценовом диапазоне рассчитывать не приходится, и это нормально.

При стандартном фокусном расстоянии TECNO SPARK 50 снимает не слишком стабильно – зачастую снимки получаются словно бы слегка расфокусированные, с недостаточной резкостью по всей поверхности кадра. Причем подобный эффект встречался как днем, так и ночью, но при слабом освещении все-таки чаще. Смартфон пытается «докрутить» изображения при помощи повышения контурной резкости, но к серьезному улучшению ситуации это не приводит, зато приводит к появлению на снимках (даже удачных) эффекта жирных контуров. Цветопередача при этом вполне нормальная, динамический диапазон приемлемый.

Двукратный зум логичным образом «вторит» за стандартным фокусным расстоянием – снимкам не хватает естественной детализации, при этом к эффекту «перешарпа» добавляется и шум, заметный как днем, так и ночью. Общий уровень съемки откровенно невысокий.

По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12,5 Мп (4096 × 3072), но в любой момент можно активировать режим съемки с задействованием всех субпикселей и получить 48-мегапиксельную картинку (8192 × 6144). Реального прироста детализации этот режим не дает.

Про ночную съемку я уже немного упомянул выше – результат тут не всегда зависит от условий или от конкретных режимов, огрехи с обработкой и фокусом возможны независимо ни от чего. Но в ночном режиме (здесь – режим «Супер ночь») в любом случае картинка будет более четкая и полноцветная, с меньшим количеством шумов, пусть и еще более пережатая.

Примеры съемки на TECNO SPARK 50 с применением профилей и фильтров

В смартфоне есть пара профилей съемки: «Стандарт», включенный по умолчанию и «Подсветка». Они мало отличаются друг от друга, как-то играть с ними смысла нет, стоит оставить все предустановки, они ни на что толком не повлияют. Но есть обычные фильтры, по-разному тонирующие изображение независимо от условий освещения. В галерее выше – примеры их работы, а также пара упомянутых профилей в начале.

Как было принято у TECNO раньше, в смартфоне есть и возможность снимать как с использованием настраиваемой ретуши (агрессивной и разнообразной, с применением как на лицо, так и на тело), так и с искусственным боке, но только отдельно друг от друга. Ретушь и боке не объединяются – такая привилегия оставлена только старшим смартфонам бренда. Доступно три фокусных расстояния. Качество съемки невысокое из-за того самого «перешарпа», неизбежно сопровождающего фотографии, сделанные на SPARK 50. Но здесь огрехов с фокусом я уже не встретил. Также имеется опция обработки снимков в избранном стиле (портрет AIGC) – для этого необходим интернет, обработка, как и в остальных функциях TECNO AI, осуществляется в облаке.

Приложение камеры стандартное для HiOS — горизонтальная карусель режимов, дополнительные настройки вызываются касанием закладки у верхней кромки экрана. Набор инструментов достаточно обширный: есть режим Pro с ручными настройками, опции съемки документов, режим «Видеоблог» для склейки коротких клипов по шаблону, возможность съемки на фронтальную и тыльную камеры одновременно.

Примеры съемки на камеру смартфона TECNO SPARK 50

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 2K (2560 × 1440) с частотой до 30 кадров в секунду. Цифровая стабилизация работает в том числе и при таком разрешении, но она не слишком эффективна – при любом движении картинка заметно подергивается и «плывет». Отмечу дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать замедленные видео и ролики с искусственным боке в HD-разрешении (1280 × 720).

Во фронтальной камере используется модуль разрешением 8 мегапикселей с оптикой светосилой f/2,0. Автофокуса нет, зато есть вспышка. Тоже доступны два фокусных расстояния (используется небольшой кроп), ретушь и размытие заднего плана как две отдельные опции. Качество съемки достаточно приличное – нет фокуса, нет и проблем с фокусировкой, резкость там, где надо. Главное не усердствовать с ретушью – она накладывается очень агрессивно, о естественности речи не идет.

TECNO SPARK 50 получил аккумулятор емкостью 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В). Очень емкая батарея даже при очень крупном экране позволяет смартфону спокойно держать заряд более суток при стандартной (и стабильной) нагрузке.

bench/battery

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, смартфон продержался ровно 15 часов – для смартфона с ЖК-экраном результат очень хороший.

В комплекте с TECNO SPARK 50 идет зарядное устройство мощностью 18 Вт — на полную зарядку смартфона с его использованием уходит почти два с половиной часа. Небыстро. Из интересных опций при зарядке отметим обходной метод, когда электричество идет сразу на материнскую плату при зарядке, что снижает общую температуру устройства.

TECNO SPARK 50 оказывается модником, который почти не прячет в своем красивом шкафу неприглядные скелеты. Это симпатичный внешне смартфон с отменной автономностью, адекватной текущему рынку производительностью и вполне рабочими встроенным ИИ-функциями (которые, правда, требуют подключения к интернету – своего нейропроцессора здесь нет). Все как по писаному.

Разве что выбивается из этого стройного ряда несколько проблемная камера – на бумаге это приличествующий уровню 50-мегапиксельный модуль, но работает он с некоторыми ошибками. Также вызывает вопросы медленная зарядка с учетом огромного встроенного аккумулятора.

Но общий баланс для бюджетного смартфона складывается очень даже неплохо.

Достоинства:

крупный дисплей с поддержкой частоты 120 Гц;

корпус с актуальным дизайном;

брызгозащита IP64;

фронтальная камера со вспышкой;

качественная и достаточно шустрая оболочка с ИИ-функциональностью;

стереодинамики;

мини-джек + выделенный слот для карты памяти;

отличная автономность.

Недостатки: