Обзор Infinix SMART 20: каким может быть бюджетный смартфон в эпоху оперативного кризиса?

Как правило, мы говорим о самых бюджетных смартфонах только в рамках подборок, последняя из которых вышла прошлым летом (пора готовить новую, да). Но гаджеты, о которых не принято говорить подробно (они как будто просто существуют в разделе «на сдачу»), могут быть весьма интересны. Вот и Infinix SMART 20 пытается удивить.

В первую очередь не характеристиками — они как раз для 2026 года выглядят несколько простовато, а дизайном — тонкий и лишенный «горба» на спинке корпус отсылает к ставшим модными многочисленным «слимам» и «эйрам». При этом не в ущерб автономности – тут стоит батарея вполне приличной емкости, на 5200 мА·ч. Но как работает этот изящный долгожитель с учетом четырех гигабайт оперативной памяти, удается ли ему обеспечивать базовые функции, не вызывая страданий – давайте проверим.

Infinix SMART 20 TECNO SPARK 40C HONOR X6c Xiaomi Redmi 15C realme C75 Дисплей 6,78 дюйма, IPS, 1576 × 720 точек (259 ppi); 120 Гц 6,6 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек (263 ppi); 120 Гц 6,61 дюйма, IPS, 1604 × 720 точек (266 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек (254 ppi); 120 Гц 6,72 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек (392 ppi); 90 Гц Защитное стекло Panda Glass Corning Gorilla Glass 6 Нет информации Corning Gorilla Glass 3 ArmorShell Процессор Mediatek Helio G81 Ultimate: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Mediatek Helio G81: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) MediaTek Helio G81 Ultra: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Mediatek Helio G81 Ultra: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Helio G92 Max: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 Оперативная память 4 Гбайт 4/8 Гбайт 6/8 Гбайт 4/6/8 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 64/128 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Разъемы USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (гибридный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.4 5.1 5.3 5.0 NFC Есть Нет Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп Виртуальный датчик освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Основная камера 8 Мп, ƒ/2,0 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка 13 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка 50 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 5 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 15 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 20,14 Вт·ч (5300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 35 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 33 Вт Несъемный аккумулятор: 22,15 Вт·ч (5828 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Размер 167,7 × 78,8 × 7,7 мм 165,6 × 77 × 8,4 мм 164 × 75,6 × 8,4 мм 171,5 × 79,5 × 8 мм 165,7 × 76,2 × 8 мм Масса 189 граммов 196 грамма 199 граммов 205 граммов 196 граммов Защита от воды и пыли IP64 IP64 IP64 IP64 IP68/IP69 Операционная система Android 16, оболочка XOS 16 Android 15, оболочка HiOS 15 Android 15, оболочка Magic OS 9.0 Android 15, оболочка HyperOS 2 Android 14, оболочка realme UI 5.0 Актуальная цена От 8 999 рублей От 9 499 рублей От 9 899 рублей От 9 699 рублей От 11 999 рублей

Infinix SMART 20, даром что самый недорогой смартфон бренда, оформлен в общем стиле, характерном в том числе и для гаджетов серии Infinix NOTE 60 (у нас выходили обзоры и Pro-версии, и обычной), а в чем-то даже их превосходит.

Этим «чем-то» стало визуальное изящество. Смартфон получился весьма тонким (7,7 мм), что для бюджетного аппарата обычно нехарактерно – здесь никто особенно не заботится об удобстве, считая долг выполненным уже просто по факту ультрадоступной цены (а SMART 20 можно приобрести менее чем за 10 тысяч рублей).

Впрочем, говорить именно об удобстве в данном случае не совсем верно. Тонкость корпуса сочетается тут с очень крупным экраном (что, опять же, встречается в бюджетных устройствах нечасто) – 6,78 дюйма. И это приводит к тому, что держать Infinix SMART 20 в руке непросто, грани несколько врезаются в ладонь и пальцы. При этом стоит сказать, что и весит он не много – 189 граммов. По факту не то, чтобы пушинка, но в таблице характеристик выше можете заметить, что относительно представленных там конкурентов это самый легкий смартфон.

Добавим к вышеуказанному и то, что камеры почти не выступают над корпусом. Точнее, выступают, но только непосредственно объективы, уложенные в индивидуальные квадратные блоки. Общая же плашка выделена на спинке глянцем, но уложена вровень с остальным корпусом. Правда, глянец этот сколь эффектен визуально, столь и подвержен внешним воздействиям – этот сегмент легко поцарапать и тем более заляпать.

При этом остальной корпус, выполненный, за исключением лицевой панели, из матового пластика, оказывается совсем не марким. И на удивление приятным на ощупь.

Лицевая же панель прикрыта закаленным стеклом Panda Glass – с индивидуальным отверстием для фронтальной камеры вместо постылого и все еще встречающегося в бюджетном секторе выреза, но с крупными рамками, в том числе с выраженным «подбородком».

Смартфон в целом ощущается довольно прочным – и неплохо защищенным от попадания песка и влаги: стандарт IP64. То есть погружать под воду Infinix SMART 20 нельзя, но попадание под дождь или случайные брызги он, скорее всего, переживет. А вот защитный чехол в комплекте отсутствует, что несколько непривычно и неприятно.

Глобально существует четыре цветовых вариации Infinix SMART 20: черная, синяя, серая (титановая) и оранжевая. Но последняя в Росии официально недоступна. Нам на тест попал «титановый» SMART 20, и надо признать, выглядит он, несмотря на скучный оттенок, очень даже эффектно.

Функциональные элементы не совсем традиционные. Отмечаем три особенности: клавишу питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, присутствие мини-джека, окончательно ставшего признаком либо смартфона Sony, либо гаджета бюджетного, а также отсутствие выделенного динамика. Да, тут есть только разговорный, но зато с прорезями вывода звука на верхнюю грань.

Infinix SMART 20 работает под управлением Android 16 с оболочкой XOS 16. Мы уже рассказывали про нее в обзорах Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro – и любопытно, что она здесь представлена, по сути, в том же виде, это не облегченная версия для менее мощного гаджета, это не Android Go.

Интерфейс оболочки XOS 16 на смартфоне Infinix SMART 20

Внешне она просто такая же: достаточно стильная оболочка с приятными анимациями, но некоторыми огрехами в шрифтах (не все и не всегда идеально подогнано по размерам) и большим количеством предустановленного софта. Общий крен в сторону визуальной прозрачности также не поддержан. Есть любопытные обои для рабочего стола с возможностью гибкой настройки и достаточно обширные опции для персонификации интерфейса. Левый экран занят не привычной новостной лентой Google, а собственным экраном с настраиваемым набором виджетов смартфона, панелью «Яндекса» (в данном случае она отображалась нормально) и встроенной рекламой.

ИИ-функциональность на смартфоне Infinix SMART 20

Самое удивительное, что, несмотря на статус устройства, оно, на первый взгляд, получило некоторый набор ИИ-функций, пусть и усеченный в сравнении со смартфонами серии NOTE. Перечислим то, что входит в состав вкладки Infinix AI на самом недорогом устройстве бренда:

Умный ассистент Folax – по сути, общее название для встроенного голосового ассистента, но с теоретической возможностью выбрать модель для общения. По факту работает исключительно собственная модель Folax (по всей видимости, сделанная на основе Deepseek), причем в голосовом режиме – исключительно на английском языке. Но это может быть особенностью тестового образца и в розничных версиях смартфона в России будет поддержка и русского языка.

– по сути, общее название для встроенного голосового ассистента, но с теоретической возможностью выбрать модель для общения. По факту работает исключительно собственная модель Folax (по всей видимости, сделанная на основе Deepseek), причем в голосовом режиме – исключительно на английском языке. Но это может быть особенностью тестового образца и в розничных версиях смартфона в России будет поддержка и русского языка. Набор инструментов Folax – вызывается через то же окно ассистента, в их состав входит перевод фотографии в «скан», решение задачек, ассистент по письму, набор инструментов по работе с фотографиями, помощник по рисованию и составлению писем и так далее. Но, во-первых, все это работает только онлайн (это лишь окно в сетевой режим, а не встроенное приложение), во-вторых, по большей части в тестовом образце смартфона эти инструменты не поддерживают русский язык. Но в версии, которая будет продаваться в России, производитель обещает полноценную поддержку русского языка. Интересно, что в отдельный инструментах тоже можно выбирать местами модель – от ChatGPT до Grok. Но даже с использованием VPN более-менее нормально будет работать только модель Folax.

– вызывается через то же окно ассистента, в их состав входит перевод фотографии в «скан», решение задачек, ассистент по письму, набор инструментов по работе с фотографиями, помощник по рисованию и составлению писем и так далее. Но, во-первых, все это работает только онлайн (это лишь окно в сетевой режим, а не встроенное приложение), во-вторых, по большей части в тестовом образце смартфона эти инструменты не поддерживают русский язык. Но в версии, которая будет продаваться в России, производитель обещает полноценную поддержку русского языка. Интересно, что в отдельный инструментах тоже можно выбирать местами модель – от ChatGPT до Grok. Но даже с использованием VPN более-менее нормально будет работать только модель Folax. Помощник по работе с документами, AI-редактор, «Заметки AI» – выведенные в общий список онлайн-инструменты из обозначенного выше набора, все они требуют подключения к Сети и не поддерживают русский язык в тестовом образце смартфона, но это производитель тоже обещает исправить в смартфонах, которые будут в российских магазинах.

То есть, по факту, встроенных нейросетевых инструментов в Infinix SMART 20 нет, это просто оформленный в виде приложения доступ к онлайн-сервисам. В аппаратную платформу, примененную здесь, нейропроцессор не встроен.

Работает смартфон достаточно медленно, приложения открываются с задержкой, для взаимодействия с интерфейсом нужно набраться терпения. Вполне ожидаемо для не слишком мощного устройства, тем более с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. При этом отсутствовали баги, а медлительность не достигала критических величин, когда хотелось убрать телефон и не притрагиваться к нему. В памяти смартфона оболочка занимает в сумме около 20 Гбайт, то есть брать версию с накопителем на 64 Гбайт настоятельно не рекомендую – если только вы не будете использовать ее как «звонилку» (или осознанно берете его ребенку, не оставляя возможностей для установки многочисленного дополнительного софта).

Сканер отпечатков размещен в клавише питания. Используется емкостный сенсор, но он здесь и не слишком быстр, и (из-за маленькой площади покрытия) не слишком стабилен, зачастую приходится делать несколько дополнительных проб для входа в систему. Дополнительная система идентификации пользователя по лицу работает заметно быстрее и стабильнее, пусть и по определению менее надежна.

Дисплей и звук

Infinix SMART 20 получил жидкокристаллический дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1576 × 720 точек. Плотность пикселей — 259 ppi. Картинка довольно рыхлая, углы обзора при этом приемлемые, хотя уже многолетняя привычка к OLED-дисплеям приучила, что даже малейшее искажение изображения, если смотреть на него под углом, выглядит странно. Но для ЖК – вполне нормально.

При этом экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц – впрочем, по факту выше 90 Гц частота в интерфейсе системы или в базовых приложениях она не поднимается. В играх же (даже если в режиме разработчика поставить галочку напротив «повышенная частота обновления в играх») фиксируется на уровне 60 Гц.

Зафиксированная нами предельная яркость панели (измерения проводятся при неярком искусственном свете светодиодных ламп) – 614 кд/м2 при активированном параметре «режим высокой яркости». Рекомендую его активировать как минимум перед прогулкой, но лучше просто не отключать – в этом случае читаемость изображение в солнечную погоду будет для ЖК-экрана прямо-таки хорошая. Уровень контрастности тоже высокий — 1640:1.

Настроек дисплея немного: яркость (в том числе адаптивная, когда смартфон регулирует ее самостоятельно в зависимости от освещения – делает этот смартфон слишком агрессивно, яркости всегда не хватает, лучше регулировать вручную); режим «защиты зрения» с теплыми цветами и возможностью настройки как температуры, так и расписания его работы; темная тема, которая несет на смартфоне с ЖК-экраном декоративную функцию; регулировка шрифтов. Можно регулировать цветовую температуру экрана, но без возможности менять предустановки цветов глобально. Я измерил цветопередачу дисплея Infinix SMART 20 с базовой температурой.

Цветовой охват дисплея Infinix SMART 20 примерно соответствует стандарту sRGB, но со смещением. Средняя гамма в норме – 2,18. При этом кривые неравномерны, в светлых тонах гамма сильно превышает норму. Цветовая температура серьезно повышена – на уровне 9 000 К. Как раз это можно подкорректировать в настройках, если вы не любите слишком холодные оттенки. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 6,93 при норме в 3,00. Дисплей настроен посредственно.

Infinix SMART 20 получил аналоговый аудиоразъем (мини-джек) с рядовым трактом и весьма мощный монофонический динамик – при этом, напомню, динамик тут только один, разговорный. Это странное решение, но справляется со своими обязанностями он и правда неплохо. Для беспроводной передачи данных используется модуль Bluetooth без поддержки профилей высокого разрешения, только AAC.

В Infinix SMART 20 установлена аппаратная платформа MediaTek Helio G81 Ultimate – освеженная новым словом в названии заслуженная платформа, которую мы встречаем в бюджетных смартфонах уже весьма долго. В последний раз мы ее видели под именем Helio G81 Ultra на HONOR X6c.

При этом, несмотря на то, что одна из них Ultra, а другая – Ultimate, технические параметры у платформ одинаковые. MediaTek Helio G81 как состояла, так и состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести ARM Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 c тактовой частотой 950 МГц. Набор инструкций – ARMv8.2-A. Технологический процесс — 12 нм.

По производительности, как можно увидеть из приведенных ниже графиков, смартфон держится в общей группе. Вариации есть, но незначительные, хотя, к примеру, в комплексном бенчмарке AnTuTu 11 Infinix SMART 20 каким-то образом смог выбить больше баллов, чем конкуренты с близкими по характеристикам платформами. На практике мы можем наблюдать уже указанную довольно медленную работу системы. При этом игры будут запускаться, вплоть до относительно требовательных в плане графики – пусть и с минимальными настройками. Но всерьез как на смартфон для игр на Infinix SMART 20 полагаться не стоит.

Результаты синтетических тестов Infinix SMART 20

Никаких проблем с троттлингом и перегревом нет — ресурсные тесты не фиксируют понижения частот, корпус под нагрузкой разогревается не серьезно.

Существует две модификации Infinix SMART 20: с накопителем на 64 или 128 Гбайт (стандарт – eMMC 5.1). Оперативная память неизменна – 4 Гбайт (LPDDR4X), но этот объем можно расширить за счет накопителя, забрав еще до 4 Гбайт. В наличии слот для карты памяти стандарта MicroSD, причем выделенный, можно использовать вместе с двумя симками. У нас на тесте побывал смартфон в версии 4+128 Гбайт. Можно посетовать на не слишком приличный для 2026 года объем «оперативки», но именно в 2026 году экономия в этом секторе одновременно кажется максимально ожидаемой.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Infinix SMART 20 предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM (либо один слот + слот для карты памяти). Все необходимые диапазоны поддерживаются. Ни 5G, ни eSIM тут нет.

Список остальных беспроводных соединений: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, а также навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

В Infinix SMART 20 стоит, по сути, одинарная тыльная камера, причем очень простая, это даже не Quad Bayer-модуль. Также заявлен вспомогательный модуль, занимающий второе место на островке камер, его роль, как обычно, не до конца ясна.

Очень интересно, что в главной и фронтальной камерах используется одинаковый сенсор. Подобное я вижу вообще впервые. Это GalaxyCore GC08A8: 8 мегапикселей, габариты 1/4" (размер отдельного пикселя – 1,12 мкм). Объектив – с фазовым автофокусом и светосилой f/2,0. Оптический стабилизатор отсутствует.

Несмотря на то, что в Infinix SMART 20 стоит камера с обычным «байеровским» фильтром, производитель предлагает по умолчанию два фокусных расстояния для съемки, только зум здесь назвать «гибридным» нельзя, это базовый кроп от 8-мегапиксельной картинки с сохранением разрешения, но ожидаемо сильными потерями в качестве. Изображение при съемке с зумом даже при идеальном освещении сильно пережатое, с искусственно «дорисованными» деталями и жирными контурами. Ночью, что любопытно, ситуация не меняется кардинально, картинка более-менее равноценна. Но равноценна не в положительном смысле, применимым здешний зум можно назвать с солидным допущением.

А вот без зума камера Infinix SMART 20 снимает очень даже неплохо. Днем картинка достаточно сочная по цветам, с приемлемой детализацией, но слабым динамическим диапазоном. При недостатке освещения видно сильное повышение контурной резкости, не всегда камера угадывает по свету и успешно балансирует тени, но снять несмазанный кадр не так уж сложно, что уже неплохое достижение для бюджетного смартфона.

В портретном режиме Infinix SMART 20 снимает либо с размытием заднего плана, либо с ретушью, совместить эти опции нельзя – как в былые времена, когда подобное странное разделение было принято на всех смартфонах бренда. Но это хотя объединено в едином режиме «Портрет», в котором доступны три фокусных расстояния. Искусственное боке не регулируется, а вот ретушь настраивается, причем независимо для тела и лица, это два отдельных раздела. Качество съемки невысокое – размытие осуществляется грубо, детализации не хватает, картинка мыльная даже при неплохом освещении.

Имеется и ночной режим, но он на Infinix SMART 20 не очень эффективен – да, слегка подтягивается резкость, а картинка становится немного более насыщенной, но отличить, какой снимок сделан в базовом режиме, а какой – в режиме Super Night (так он традиционно зовется на смартфонах Infinix), получается не всегда.

Примеры съемки на смартфон Infinix SMART 20 со встроенными фильтрами и профилями

В Infinix SMART 20 присутствует набор не только обычных фильтров, по-разному тонирующих изображение, но и два условных «профиля». Они носят название «Стандарт» и «Подсветка», и, честно говоря, почти не отличаются друг от друга. В галерее выше примеры съемки с двумя профилями — два первых в общем ряду. Обычные фильтры работают в паре с одним из «профилей». Их тут девять, примеры выше, все фильтры наложены на профиль «Подсветка».

Приложение камеры реализовано стандартным образом — горизонтальная карусель режимов, дополнительные режимы вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Количество возможностей небольшое, хотя самое главное на месте, в том числе режим с ручными настройками (Pro) и возможность склейки видеоклипов по шаблону.

Галерея снимков

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением Full HD с частотой до 30 кадров в секунду. Cтабилизации как таковой нет, так что при малейшем движении картинка дергается. Дополнительных возможностей, вроде съемки с искусственным размытием фона, нет. Общее качество съемки невысокое, видео откровенно не хватает детализации.

Фронтальная камера на Infinix SMART 20, напомню, получила тот же сенсор, что и камера тыльная – 8-мегапиксельный GalaxyCore GC08A8. Отличается же фронталка оптикой. Она здесь с той же светосилой (f/2,0), но лишена автофокуса и чуть более широкоугольная. Вспышки нет. Опять же, снимать можно либо с ретушью, либо с искусственным размытием фона, в обоих режимах при этом доступно два фокусных расстояния (отличаются они минимально). Картинка пережатая, со слишком теплыми цветами – качество, несмотря на тот же сенсор, заметно ниже, чем при съемке на тыльную камеру. Видео доступно с тем же разрешением (Full HD) и той же кадровой частотой (30 кадров в секунду).

Infinix SMART 20 получил батарею емкостью 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В). Не так уж много по сегодняшним меркам, но смартфону, по большому счету, хватает. Заряжать SMART 20 чаще, чем раз в сутки, скорее всего не придется. Но на два-три дня работы на одном заряде он уже не претендует.

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Infinix SMART 20 продержался почти 14 часов. Для смартфона с ЖК-экраном – отличный показатель.

Для зарядки используется порт USB Type-C, мощность комплектного зарядного устройства составляет 15 Вт. То есть на быструю зарядку рассчитывать не приходится. Зато можно заряжать гаджеты при помощи этого смартфона – по кабелю, конечно.

Infinix SMART 20 появился в довольно тяжелое для индустрии время, когда всем приходится «затянуть пояса» из-за лютого роста цен на оперативную память. То есть рассчитывать на явный прогресс относительно бюджетных смартфонов в последние годы не приходилось. И четыре гигабайта оперативной памяти в попытке удержать цену ниже десяти тысяч рублей тоже не удивили.

Чуть больше удивили в негативном плане камеры – одинаковые (и весьма посредственные) что спереди, что сзади. А вот что удивило в положительном плане, так это сочетание действительно симпатичного и тонкого корпуса и аккумулятора достаточно неплохой емкости при крупном (и весьма ярком для ЖК) экране. Сколько-нибудь прорывным Infinix SMART 20 назвать нельзя, компания не привнесла в него неожиданные фишки с более высокоранговых агрегатов, как она бывает делает, но по меркам 2026 года это вполне приличный ультрабюджетный смартфон.

Достоинства:

тонкий и относительно легкий для смартфона своей категории корпус;

брызгозащита IP64;

крупный и весьма яркий ЖК-дисплей с заявленной частотой обновления 120 Гц;

неплохое качество съемки на главную камеру при нормальном освещении;

фронтальная камера использует тот же сенсор, что и главная;

мини-джек + выделенный слот для карты памяти;

достойная автономность.

Недостатки: