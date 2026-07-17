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CD-диски начали набирать популярность в США — их покупают даже люди, не имеющие CD-плееров

Продажи компакт-дисков в США вновь начали расти. По данным аналитической компании Luminate, за первую половину 2026 года было реализовано 16,3 млн CD, что на 16 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Источник изображения: Shunya Koide/Unsplash

Источник изображения: Shunya Koide/Unsplash

Согласно отчёту, продажам способствовали доступная стоимость компакт-дисков, интерес покупателей к коллекционированию, высокий спрос на альбом Arirang группы BTS, а также насыщенный график релизов K-pop-исполнителей. Даже без учёта продаж K-pop-альбомов, рынок CD в США продемонстрировал рост на 6,7 % по сравнению с прошлым годом.

Согласно отчёту, примерно половина представителей поколений Z и миллениалов, приобретавших компакт-диски, не имеют CD-плееров. По мнению аналитиков Luminate, формат постепенно перестал восприниматься исключительно как носитель для прослушивания музыки, превратившись в доступный коллекционный предмет, одновременно позволяющий поклонникам напрямую поддерживать любимых исполнителей.

Общий рынок физических музыкальных носителей также сохранил положительную динамику. Продажи виниловых пластинок, CD и кассет в совокупности увеличились на 7,8 % год к году. При этом за первое полугодие было продано 21,8 млн виниловых пластинок и около 205 тысяч кассет, тогда как винил продолжил сохранять лидерство над CD по объёму продаж.

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Теги: компакт-диск, cd/dvd
компакт-диск, cd/dvd
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