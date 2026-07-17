Lenovo выпустила первый в мире ноутбук с OLED-экраном, изготовленным методом струйной печати

Компания Lenovo выпустила игровой ноутбук Legion R9000P, оснащенный 16-дюймовой OLED-панелью, изготовленной компанией TCL CSOT методом струйной печати (IJP). По словам производителя дисплеев, это первый коммерческий ноутбук, использующий технологию IJP OLED.

Панель поддерживает частоту обновления 240 Гц и охватывает более 99 % цветового пространства DCI-P3. TCL CSOT заявляет, что цветопередача дисплея остаётся стабильной при разных уровнях яркости, хотя компания не раскрыла разрешение панели, её пиковую яркость и время отклика.

Дисплей использует схему Real RGB Stripe, в которой красные, зелёные и синие субпиксели расположены рядом. Это отличается от треугольной и ромбовидной компоновки, используемой в некоторых OLED-панелях. TCL CSOT утверждает, что схема RGB обеспечивает более чёткий текст и уменьшает цветовые искажения вокруг мелких элементов интерфейса. Эти характеристики могут сделать панель более подходящей для настольных приложений, где чёткость текста важнее, чем в играх или при воспроизведении видео.

Производство дисплеев IJP OLED предполагает нанесение органических светоизлучающих материалов на панель с помощью процесса струйной печати. Традиционное производство OLED-дисплеев обычно основано на вакуумном термическом испарении и использовании тонких металлических масок для нанесения материалов.

Компания TCL CSOT утверждает, что метод струйной печати упрощает производство и снижает производственные затраты за счёт отказа от дорогостоящего оборудования и металлических масок. Компания начала массовое производство таких панелей на своём заводе Gen 5.5 t12 в Ухане в ноябре 2024 года, а позже анонсировала производственную линию Gen 8.6 t8 для их выпуска. В настоящее время TCL CSOT является единственной компанией, производящей OLED-панели с использованием технологии струйной печати.

Помимо Lenovo, компания MSI также использует новую OLED-панель, изготовленную методом струйной печати, в недавно анонсированном мониторе MSI Pro Max OLED 271UPJW12. Хотя производитель прямо не упоминает, что использует дисплей TCL CSOT, характеристики панели совпадают с заявленными для ноутбука Lenovo.