Обзор HUAWEI WATCH Kids X1 Pro: самые умные детские часы

Чаще всего детские часы рассчитаны на малышей дошкольного или младшего школьного возраста — в качестве замены смартфону, который не хотелось бы выдавать человеку до определенного возраста (иногда кажется, что любого возраста, но тут уже ничего не попишешь). Благодаря встроенному модулю сотовой связи с их помощью ребенок может быстро связаться с родителями. А родители в свою очередь могут отслеживать геолокацию часов и, соответственно, ребенка.

И, конечно, HUAWEI WATCH Kids X1 Pro обладает этими ключевыми функциями. Но, кроме того, часы умеют снимать фото и видео (причем а наличии две камеры — тыльная и фронтальная!), а также совершать видеозвонки. Есть и встроенный пульсометр, и возможность отслеживать эмоциональное состояние ребенка. Все это дополнено изобилием различных инструментов родительского контроля, а также некоторыми совсем удивительными функциями.

WATCH Kids X1 Pro кажутся ориентированными на чад более старшего возраста, чем мы обычно подразумеваем при разговоре об устройствах подобного типа. Не вступают ли они в конфликт со смартфонами, которые неизбежно появляются уже к концу младшей школы? На этот вопрос мы, пожалуй, не ответим, а вот о самих часах расскажем подробнее.

⇡#Дизайн и конструкция

Понять, что перед вами детские часы при первом взгляде на HUAWEI WATCH Kids X1 Pro довольно сложно. Разве что по косвенным признакам (тут есть сразу две камеры, зачем они в классических умных часах!?) и по размерам ремешка (он не налезает на взрослую руку). Правда, моему четырехлетнему ребенку он оказался невозможно велик, понадобилось убирать лишние сегменты — в целом понятна целевая аудитория этого устройства, это явно не дошкольники.

Как бы то ни было, внешне X1 Pro больше напоминают какой-то спортивный электронный хронограф то ли от Garmin, то ли от кого еще в том же духе. Рубленые грани, крупные элементы оформления, серьезные цвета. Никаких тебе веселеньких оттенков, узоров с жирафами или капибарами или еще чего-то такого, что ждешь от детского устройства.

Кажется даже, что корпус у часов титановый или хотя бы алюминиевый. Но нет, все же использован пластик. Зато уровень защиты вполне взрослый — IP68/IP69, часы выдерживают давление в 2 атмосферы. То есть можно и на пляже в них играть, и даже купаться. Однако нырять глубоко не стоит, это все же не HUAWEI WATCH Ultimate 2. Хотя генез у этих часов как будто тот же.

Что касается экрана, то он даже больше — используется панель на 1,82 дюйма (AMOLED, разрешение 480 × 408 точек). У него крупные рамки и выступающие бортики (это типично для любых умных часов, независимо от класса). Но здесь они чуть больше, чем мы привыкли — все же и аудитория менее аккуратная. Дисплей очень четкий и яркий, в солнечную погоду приглядываться к часам не придется.

Габариты HUAWEI WATCH Kids X1 Pro – 47,4 × 41,1 × 13,4 мм, вес — 72 грамма (с ремешком). Да, они очень крупные и тяжелые, хотя я в школе, например, носил часы со встроенным калькулятором, а еще рюкзак за спиной весом в полтонны. Для ребенка тяжелые вещи как будто привычны, хотя мне часы в любом случае показались излишне здоровенными.

В левом верхнем углу мы видим единственный (помимо сенсорного дисплея) управляющий элемент — выделенную ярко-красным цветом и особым шершавым покрытием аппаратную клавишу.

В верхней части над экраном — блок с двумя камерами, смотрящими вперед и назад. Над ними — еще одна клавиша, но она нужна не для управления часами, а для определения положения самими часами и для изменения положения X1 Pro в ремешке.

Дело в том, что HUAWEI WATCH Kids X1 Pro – часы с необычной конструкцией. Их можно поворачивать внутри ремешка, чтобы более удобно было общаться по видеосвязи, не поднимая руку к голове и не выворачивая запястье.

Но также часы можно просто снять с ремешка и убрать в комплектный силиконовый чехол с крупной кнопкой спуска. Для определения, находятся часы на руке или в этом чехле, и служит та самая кнопка сверху корпуса. На чехле же есть крупная кнопка спуска — предполагается, что в таком формате X1 Pro могут использоваться как полноценная, но миниатюрная фотокамера. Оригинально и очень интересно. На чехольчик можно прикрепить кистевой ремешок.

Снизу мы как раз видим поворотный магнит крепления к ремешку.

А на тыльной стороне — очень крупный блок с сенсорами.

Зарядная площадка находится на грани, а не на тыльной панели, как обычно.

Помимо черной версии HUAWEI WATCH Kids X1 Pro существует также белая с вкраплениями сиреневого — на фотографиях выглядит красиво. Вероятно, она рассчитана на девочек.

Ремешок сделан из пластика – у меня не возникло претензий к качеству его исполнения или дизайну (ощущается очень надежным, порвать или испортить внешний вид тяжело), но сама магнитная застежка неидеальна – легко прищемить нежную кожу ребенка.

⇡#Интерфейс и управление

Управление детскими часами по определению должно быть организовано максимально просто. Так у HUAWEI WATCH Kids X1 Pro и сделано. Тут одна физическая кнопка и сенсорный дисплей. На последнем – несколько экранов: главный циферблат, журнал вызовов, мессенджер, экран быстрого доступа к основным функциям (шагомер, погода, камера, панель приложений). Содержимое экранов отчасти дублируется, некоторые функции повторяются. Есть также левый экран, который, по сути, дублирует упомянутую карточку с быстрым доступом, только доступ к функциям осуществляется путем перелистывания вертикальной карусели. Понимаю, что на словах все это звучит запутанно, но на самом деле интерфейс X1 Pro довольно прост – и основная претензия к нему – это как раз дублирование функций в разных форматах, ПО не хватает лаконичности. Ну и, возможно, более «детского» оформления – темы почему-то очень серьезные, без акцента на целевой аудитории.

При нажатии на аппаратную клавишу мы попадаем на экран приложений, при смахивании от верхнего края экрана – к панели быстрого доступа, смахиваем снизу – видим уведомления.

Приложение HUAWEI FamCare

Для активации HUAWEI WATCH Kids X1 Pro нужно установить на смартфон приложение HUAWEI FamCare – оно есть для устройств с операционными системами Android 8.0, HarmonyOS 2.0, iOS 13.0 или EMUI 8.0 (указаны самые «старые» поддерживаемые ОС). Без «родительских» настроек часы работать не будут, сам ребенок активировать их не может. Приложение позволяет следить за местоположением часов, физическими показателями (шаги, пульс, эмоции). Есть и встроенный чат на базе фирменного сервиса MeeTime. Там можно как переписываться, так и перекидывать фотографии, также есть видеочат и возможность создавать семейные чаты.

Возможности упомянутого родительского контроля широки: можно следить за статистикой использования, ограничивать время использования, отслеживать звонки (с возможность блокировки звонков с незнакомых номеров), настраивать график работы. В том числе можно активировать режим «Уроки», когда на часах отключится большинство функций – подразумевается, что это поможет сфокусироваться на учебе.

Приложение функциональное и довольно удобное, но работало оно у меня не слишком корректно, отказываясь активироваться и привязывать мой номер телефона. Скорее всего, это частная проблема, которая у большинства пользователей не повторится, но сказать о ней я должен.

Значительную часть функций часов HUAWEI WATCH Kids X1 Pro я уже упомянул выше, рассказывая об их конструкции. Здесь систематизируем и дополним уже озвученное.

X1 Pro выполняют ключевое предназначение детских часов – позволяют быстро связаться с ребенком и отслеживать его местоположение. Для этого в них предусмотрен модуль мобильной связи (с поддержкой физической операторский карточки стандарта nano-SIM – все необходимые диапазоны присутствуют) и навигационный модуль.

Качество навигации в московских условиях более чем среднее: если вы находитесь далеко от центра города, то точность – вплоть до дома. Но если вы в зоне, где сигнал глушат, то ребенок наверняка виртуально окажется в Шереметьево. Но это касается, разумеется, любого устройства, определяющего геопозицию только по сигналу GPS. Кстати карты – Petal Maps, установить сторонние нельзя.

Зато чего нет у других часов, а есть здесь – удивительно разнообразные фото-, видео- и коммуникационные возможности. Помимо стандартной функции голосового звонка с часов, HUAWEI WATCH Kids X1 Pro позволяют написать в чат. Кроме того, тут есть сразу две камеры. С их помощью можно как делать фото или записывать видео, так и осуществлять видеозвонки, показывая в том числе и то, что находится вокруг. Камеры при этом очень неплохие – одна на 5 Мп (фронтальная), другая на 13 Мп (тыльная), с возможностью накладывать фильтры и стикеры в дополненной реальности.

Но в конечном счете качество камер оказывается неважным – как-то «вытянуть» с часов снимки, кроме как переслать их в тот самый чат приложения FamCare или через мессенджер MeeTime, нельзя. Либо я не нашел такой возможности. В чате же фото сжимаются до разрешения 640 × 480, видео – до 960 × 720. Смысла приводить здесь примеры снимков и роликов, снятых на HUAWEI WATCH Kids X1 Pro, я не вижу. Снимают они, судя по всему, неплохо, да и, благодаря особому чехольчику, часы удобно использовать как походную фотокамеру. Но хотелось бы иметь опцию как-то сохранять оригиналы фото и видео.

В часах имеются микрофон и динамик, которые используются в первую очередь для общения, но также при помощи HUAWEI WATCH Kids X1 Pro можно слушать музыку, в том числе и передавая ее по Bluetooth на наушники. В часы встроен накопитель на 64 Гбайт и 2 Гбайт оперативной памяти.

Есть в часах и набор датчиков: барометр, гироскоп, акселерометр, оптический датчик для измерения пульса, геомагнитный датчик, датчик Холла. Большинство себя никак не проявляют в специфических задачах – скажем только, что часы отслеживают пульс пользователя и, на манер обычных умных часов HUAWEI, могут определять эмоциональное состояние – с умеренной точностью, но в случае с ребенком это, на мой взгляд, куда более важная и востребованная функция, позволяющая понять, все ли у него в школе/детском саду хорошо.

Также есть встроенный фонарик/вспышка, будильник, возможность посмотреть погоду. Есть даже магазин приложений AppGallery, но в нем я нашел одно-единственное доступное к установке приложение «Детское радио», также будет добавлено приложение BabyBus с детскими песнями. Никаких игр в X1 Pro не предусмотрено.

В HUAWEI WATCH Kids X1 Pro установлена довольно емкая (для носимых устройств) батарея – на 850 мА·ч. Обычных умных часов HUAWEI хватает на неделю-полторы автономной работы, здесь же задача куда более сложная, несмотря на ограниченную функциональность. Детские часы должны постоянно отслеживать местоположение, что серьезно сажает аккумулятор.

По факту получится, что заряжать часы придется гарантированно один раз в два дня – все еще реже, чем условные Apple Watch, но за этим надо будет внимательно следить, чтобы не поймать паническую атаку из-за исчезновения ребенка «с радаров» по причине неожиданно севшей в часах батареи. Часы заряжаются полностью менее чем за час, на восполнение энергии до уровня 50 % уходит 20 минут.

HUAWEI WATCH Kids X1 Pro словно бы находятся между двух миров: эти часы — самые умные среди детских и самые детские среди умных. И стоят они соответственно своему особому статусу – на старте продаж их можно приобрести за 29 990 рублей.

Сложно ответить, насколько адекватна такая стоимость для подобного устройства. Точно не стоит покупать их малышу в детский садик, анекдот про «сломал и потерял» немедленно претворится в жизнь. А вот для школьника младших-средних классов, особенно учащегося далеко от дома, они могут оказаться полезными за счет очень мощных коммуникативных функций и уникальной (и очень удачной) конструкции с поворотным механизмом и дополнительным чехлом, превращающим часы в миниатюрную фотокамеру.