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В России стартовали продажи смартфона Honor X7e с долговечным аккумулятором на 7200 мА·ч — от 17 990 рублей

В России поступил в продажу смартфон Honor X7e, отличающийся ёмкой батареей, сверхпрочным корпусом и поддержкой быстрого доступа к ИИ-функциям благодаря ИИ-кнопке 2.0.

Honor X7e оснащён 6,61-дюймовым экраном с разрешением 1604 × 720 пикселей (плотность пикселей 265 ppi) и частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивается плавная прокрутка интерфейса. Экран отображает 16,7 млн оттенков цвета, что гарантирует красочное изображение.

Стабильную работу устройства при запуске ресурсоёмких приложений и игр обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultra с частотой до 2,0 ГГц вместе с 6 Гбайт оперативной памяти. Объём флеш-памяти составляет до 256 Гбайт.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает до двух дней работы или до 31,7 часа воспроизведения видео без надобности в подзарядке. Согласно данным производителя, аккумулятор рассчитан на более чем 1000 циклов зарядки, сохраняя рабочие характеристики в течение до шести лет использования. Благодаря быстрой зарядке Honor SuperCharge мощностью 45 Вт восполнение заряда не займёт много времени.

Ещё одной важной особенностью смартфона является настраиваемая ИИ-кнопка 2.0. Одним нажатием на неё можно открыть поиск, получить доступ к ИИ-ассистенту или же сохранить важную информацию в ИИ-заметках, а также обратиться к ИИ-рекомендациям.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена 50-мегапиксельная основная камера, обеспечивающая чёткие снимки как в дневное время, так и при недостаточном освещении. С помощью фоторедактора с ИИ можно быстро вносить необходимые изменения в снимки, не прибегая к помощи сторонних приложений.

Высокая устойчивость смартфона к повреждениям при падении подтверждена сертификатом SGS 5 звёзд. Устройство также соответствует стандарту IP64 по защите от влаги и пыли.

Honor X7e доступен в трёх цветах, включая рассветный оранжевый, небесно-голубой и полночный чёрный. Стоимость модели с 6/128 Гбайт памяти составляет 17 990 руб., с 6/256 Гбайт памяти — 24 990 руб.

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Теги: honor, смартфон
honor, смартфон
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