xMEMS представила твердотельный кулер размером с ноготь для умных очков

Один из самых интересных долгостроев напомнил о себе — калифорнийская компания xMEMS представила твердотельный кулер XMC-1200, рассчитанный на установку непосредственно внутрь дужки умных очков, а также гарнитур дополненной и расширенной реальности. Компания впервые появилась на горизонте ровно шесть лет назад и обещала начать производство MEMS-динамиков в апреле 2021 года. Но прорыва так и не произошло.

Новинка представляет собой модификацию ультразвукового твердотельного кулера µCooling, анонсированного в июне 2025 года. Кулер XMC-1200 имеет площадь всего 46 мм2 при толщине около 1 мм, что позволит разместить его в очках рядом с процессором, камерой, лазерным источником или микродисплеем — там, где традиционный вентилятор с крыльчаткой и электродвигателем физически не поместится. Очевидно, что активное охлаждение позволит электронике работать с большей вычислительной мощностью, что в сочетании с миниатюрностью обеспечит лучшие потребительские характеристики.

Кулер XMC-1200, как известно, не содержит вращающихся лопастей и иных механических частей, свойственных классическим кулерам. Это кремниевая пьезоэлектрическая MEMS-система: тонкоплёночный пьезоматериал под действием переменного напряжения изгибает миниатюрные мембраны с ультразвуковой частотой. Колебания создают последовательность импульсов давления, которые прокачивают воздух через микроклапаны и формируют направленный поток. Такая конструкция работает выше слышимого диапазона, практически не создаёт вибраций и по принципу действия скорее представляет собой твердотельный воздушный насос, чем обычный вентилятор.

В паре с управляющей микросхемой Astra2 система потребляет около 70 мВт и создаёт воздушный поток до 10 см3/с. По данным xMEMS, при тепловой нагрузке 1 Вт она способна снизить температуру охлаждаемого узла примерно на 10 °C. Корпус заявлен с защитой IP68 от пыли и воды. Локальное охлаждение должно уменьшить тепловой троттлинг процессоров, продлит сеанс непрерывной видеозаписи, работу локальных моделей искусственного интеллекта, а также поможет стабилизировать температуру светодиодов и лазеров в AR-дисплеях, нагрев которых может приводить к смещению баланса белого и искажению цветопередачи.

Инженерные образцы XMC-1200 уже поставляются неназванным производителям, однако готовность к серийному производству заявлена лишь на четвёртый квартал 2027 года. Поэтому первые коммерческие умные очки с таким охлаждением, вероятнее всего, появятся не раньше 2028 года. Пока все показатели эффективности основаны на данных самой xMEMS: независимых испытаний XMC-1200 и сведений о его применении в серийных устройствах как не было, так и нет.