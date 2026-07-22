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Garmin представила безэкранный фитнес-трекер Cirqa Smart Band за $200

Компания Garmin анонсировала свой первый фитнес-трекер без экрана Cirqa Smart Band, который обеспечивает доступ к расширенным функциям фитнеса и мониторинга здоровья, не требуя при этом подписки в отличие от аналогичных предложений на рынке.

Сообщается, что смарт-браслет поддерживает до 10 дней автономной работы в режиме круглосуточного мониторинга здоровья и физической активности с доступом к данным через приложение Garmin Connect.

Компания отметила, что при круглосуточном ношении смарт-браслет Cirqa помогает получить более полную картину общего состояния здоровья. С его помощью отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, показатель VO2 max, уровень стресса, температуру кожи и многое другое. Также доступен мониторинг энергии Body Battery. Женщины смогут отслеживать свой менструальный цикл и течение беременности, получать более точные прогнозы менструального цикла и синхронизировать свои данные с одобренным FDA приложением для контроля рождаемости Natural Cycles (требуется подписка на Natural Cycles).

Смарт-браслет также предоставляет полные данные о сне пользователя, включая подробное описание стадий сна, оценку качества сна, рекомендации по оптимальной продолжительности сна, вариабельность сердечного ритма, дыхание и обнаружение дневного сна — все данные доступны в приложении Garmin Connect.

Cirqa Smart Band выполнен в корпусе из армированного волокном полимера с тканевым ремешком, его можно носить на запястье или на руке. Устройство имеет водонепроницаемость 5 ATM. Его вес составляет 14,8 г.

При этом смарт-браслет поддерживает около 80 видов активности, включая бег, ходьбу, плавание и многое другое. На нём также есть боковая кнопка, которую можно назначить для мониторинга определённого вида активности.

Garmin Cirqa Smart Band доступен для покупки по цене $199,99.

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Теги: garmin, фитнес-трекер
garmin, фитнес-трекер
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