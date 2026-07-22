Raspberry Pi выпустила 10-дюймовый сенсорный экран Raspberry Pi Touch Display 2 за $80

Компания Raspberry Pi расширила ассортимент дисплеев Raspberry Pi Touch Display 2 версией экрана размером 10 дюймов. В ассортименте также имеются ранее выпущенные панели размером 5 и 7 дюймов.

Дисплеи Raspberry Pi Touch Display 2 можно использовать для широкого спектра задач, например, в качестве панелей для систем умного дома, киосков, в качестве физических интерфейсов для робототехники, цифровых вывесок, панелей для управления различным оборудованием в мастерских или лабораториях, а также в игровых системах.

Панель Raspberry Pi Touch Display 2 с диагональю 10 дюймов поддерживает разрешение 1200 × 1920 пикселей и обладает углами обзора 85 градусов. Она оснащена контроллером сенсорного управления и поддерживает десятипальцевый метод ввода. Для сравнения, модели Raspberry Pi Touch Display 2 размером 5 и 7 дюймов поддерживают пятипальцевый ввод.

Компания отмечает, что Raspberry Pi Touch Display 2 совместим с широкой экосистемой продуктов компании. Питание экрана осуществляется непосредственно от плат Raspberry Pi. В комплект поставки входят все необходимые кабели, разъёмы и крепёжные элементы. Ёмкостный сенсорный экран имеет полную поддержку драйверов в Raspberry Pi OS без необходимости ручной настройки — дисплей можно сразу подключать к Raspberry Pi 5 или Raspberry Pi Compute Module (любой модели, с платой ввода-вывода Raspberry Pi Compute Module или другой подходящей).

Raspberry Pi Touch Display 2 несовместим с Raspberry Pi 4 и более ранними моделями одноплатных компьютеров, а также с серией Raspberry Pi Zero. Из-за поддержки более высокого разрешения экран использует для подключения четыре линии DSI, а одноплатные компьютеры Raspberry Pi 1, 2, 3 и 4 поддерживают только две линии. Однако с данными моделями одноплатных компьютеров можно использовать экраны Raspberry Pi Touch Display 2 размером 5 и 7 дюймов, поясняет компания.

Стоимость 10-дюймового дисплея Raspberry Pi Touch Display 2 составляет $80. Он уже доступен для приобретения через широкую сеть авторизованных реселлеров оборудования Raspberry Pi.