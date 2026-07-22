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В WhatsApp появились новые функции, «соответствующие образу жизни пользователей»

В WhatsApp представлены новые функции, призванные упростить использование WhatsApp в повседневной деятельности пользователей, среди них — улучшенная интеграция с CarPlay и Android Auto и возможность создания учётной записи WhatsApp с iPad. По словам разработчиков, они «работали с партнёрами, чтобы WhatsApp органично интегрировался с другими используемыми вами приложениями и на всех ваших устройствах, чтобы соответствовать вашему образу жизни».

Источник изображений: techcrunch.com

Источник изображений: techcrunch.com

С момента анонса WhatsApp для iPad в прошлом году, одним из самых частых пожеланий пользователей было создание учётной записи WhatsApp непосредственно на iPad, без необходимости привязки к телефону. Теперь стала доступна регистрация и настройка учётной записи WhatsApp прямо в приложении для iPad.

Работа с аудио в WhatsApp полностью обновлена. Теперь пользователи CarPlay и Android Auto без помощи рук прямо с экрана своего автомобиля могут слушать и отвечать на сообщения, совершать вызовы, просматривать историю звонков и получать доступ к избранным сообщениям.

Теперь PDF-файлы можно открывать прямо в WhatsApp без их загрузки, а также вносить в их содержимое несложные правки, такие как выделение текста и аннотации, прямо в чате. Эта функция доступна в веб-версии и на ПК и работает на базе Adobe Acrobat.

Отныне пользователи смогут легко поделиться песней из Apple Music или Spotify прямо в своём статусе WhatsApp. Всего несколькими касаниями друзья смогут увидеть, что пользователю нравится прямо сейчас. По мнению разработчиков, это сделает статус пользователя «ещё более уникальным».

Развёртывание всех перечисленные функций уже стартовало и в ближайшее время они станут доступны всем пользователям WhatsApp.

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