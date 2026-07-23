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HMD задумалась о возрождении плиточного интерфейса Windows Phone из старых Nokia Lumia

Компания HMD Global, которая выпускает устройства под собственной маркой и под брендом Nokia, возможно, решила воспользоваться ностальгическими чувствами по временам Windows Phone и вернуть плиточный интерфейс платформы.

Компания экспериментирует с пользовательским интерфейсом в стиле плиток Windows Phone, который работал на смартфонах серии Nokia Lumia, гласит неофициальная информация. HMD хочет продемонстрировать свежий взгляд на старый интерфейс Windows Phone и Nokia X Software Platform. Это будет попытка в значительной мере отойти от традиционных лаунчеров Android.

Инициатива вполне вписывается в любовь HMD к наследию Nokia. Компания выпускала устройства в стиле классических Lumia и обращалась к языку дизайна Fabula, который использовался в модели Nokia N9; а HMD Skyline часто сравнивают с Lumia 920. Более того, не исключается, что HMD рассматривает возможность приобрести у Microsoft товарный знак Lumia и связанные с ним патенты; нечто подобное компания может сделать и с брендом Asha.

Несмотря на то, что HMD параллельно с Nokia развивает собственный бренд, ностальгические мотивы могут стать разумным маркетинговым шагом. Типографика Windows Phone, обновления в реальном времени и интуитивно понятная навигация обладали некоторым очарованием, утраченным в Android и iOS. Плиточный лаунчер на Android мог бы придать устройствам HMD индивидуальность и сохранить пользователям доступ к важным приложениям. В компании понимают, что традиционные бренды сохраняют значительное эмоциональное влияние даже спустя годы, прошедшие с момента исчезновения платформ.

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Теги: hmd global, nokia, lumia, windows phone
hmd global, nokia, lumia, windows phone
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