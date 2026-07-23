Сооснователь Neuralink выпустил ретинальный имплант, возвращающий слепым способность читать

Компания Science объявила об официальном запуске ретинального импланта PRIMA в 30 европейских странах. Разработчики обещают эффективное решение проблемы потери зрения, вызванной географической атрофией (ГА), развивающейся при возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая является одной из ведущих причин слепоты. В ходе клинических испытаний имплант практически полностью вернул зрение слепым пожилым людям — 84 % пациентов восстановили способность читать.

Science была основана Максом Ходаком (Max Hodak), соучредителем и бывшим председателем стартапа Neuralink. Компания приобрела технологию восстановления зрения после покупки французского стартапа Pixium, разработавшего PRIMA. Science описывает PRIMA как «исследовательский» ретинальный имплант, предназначенный для борьбы с потерей зрения, вызванной ГА и ВМД.

мплант фактически является частью более сложной системы, которая включает в себя субретинальный фотоэлектрический чип и пару специальных очков. Сверхтонкий имплантат может беспроводным способом взаимодействовать с очками. На сегодняшний день устройство продемонстрировало свою эффективность в нескольких клинических испытаниях с участием 38 пациентов из пяти разных стран.

Очки разработаны таким образом, чтобы проецировать сигналы ближнего инфракрасного света на субретинальный имплантат, который затем преобразует эти сигналы в электрическую стимуляцию, передаваемую в мозг. Цель состоит в том, чтобы вернуть пациентам возможность видеть фигуры, буквы и другие реальные объекты, несмотря на повреждение клеток сетчатки. По данным научных исследований, система даже включает функцию «лупы», позволяющую пациентам увеличивать буквы во время чтения.

Согласно исследованию, опубликованному в New England Journal of Medicine, имплант PRIMA смог восстановить способность пациентов читать и выполнять другие зрительные функции в 84 % случаев. Кроме того, 80 % пациентов достигли «значительного улучшения остроты зрения с помощью протеза», при этом устройство не оказало заметного влияния на остаточное естественное зрение за пределами повреждённой центральной области сетчатки.

Теперь, когда имплант получил одобрение в соответствии с «Регламентом Европейского союза о медицинских изделиях», устройство станет доступно для покупки в Европе. Science рассчитывает установить первый коммерческий имплант в Германии и уже ведёт переговоры с государственными учреждениями здравоохранения стран ЕС о расширении клинической доступности PRIMA и обеспечении соответствующих программ возмещения затрат.

Компания также подала заявку на полное одобрение PRIMA в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).