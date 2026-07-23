Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры Chrome для Android стал заметно плавнее:...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Chrome для Android стал заметно плавнее: Google избавилась от половины рывков при прокрутке

Google сообщила, что за период с 2023 по 2026 год удалось сократить количество рывков (scroll jank) при прокрутке страниц в Chrome для Android на 48 %. Для этого разработчики переработали архитектуру браузера, внедрив несколько новых механизмов обработки пользовательского ввода и отрисовки кадров.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображений: 9to5google.com

В компании пояснили, что scroll jank возникает, когда браузер не успевает вовремя отобразить новый кадр после прокрутки, из-за чего пользователь замечает кратковременные рывки изображения. В отличие от обычных приложений Android, архитектура Chrome использует отдельные процессы для браузера, рендеринга и графической подсистемы, что повышает безопасность и стабильность, но одновременно усложняет быструю обработку кадров.

Для устранения проблемы, как пишет 9to5Google, была реализована система прогнозирования ввода. Если операционная система не успевает передать событие касания до наступления очередного цикла обновления экрана, Chrome формирует событие самостоятельно, рассчитывая предполагаемое положение страницы на основе предыдущего движения прокрутки.

Кроме того, перенесена обработка анимации элементов интерфейса браузера в GPU-процесс, благодаря чему скрытие и отображение панели управления во время прокрутки больше не требуют постоянного обращения к основному процессу браузера. Это позволило уменьшить вероятность визуальных задержек.

Разработчики Android также повысили приоритет потоков операционной системы, отвечающих за доставку событий ввода в Chrome. Эти изменения, дополнившие другие архитектурные оптимизации, в совокупности позволили почти вдвое сократить количество задержек при прокрутке страниц в браузере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google упростила переход с iPhone на Android
Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini
Соцсеть X радикально обновила Android-приложение — его переписали с нуля
Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме
Mozilla ускорит выпуск новых версий Firefox по примеру Chrome
Вставка из буфера обмена резко ускорилась в Chrome и Edge
Теги: google chrome, android
google chrome, android
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
На пляжи Австралии вынесло шесть металлических шаров, которые явно прилетели из космоса
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
Китайцы создали идеальную память: для хранения бита ей нужен всего один электрон
Chrome для Android стал заметно плавнее: Google избавилась от половины рывков при прокрутке 32 мин.
Max Payne исполнилось 25 лет, но разработчики про юбилей забыли 2 ч.
Вышедший 10 лет назад ролевой экшен Grim Dawn получил масштабное дополнение Fangs of Asterkarn 2 ч.
Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider 3 ч.
Aliens: Fireteam Elite 2 не заставит себя долго ждать — новый тизер и дата выхода амбициозного кооперативного шутера во вселенной «Чужих» 4 ч.
Uber уволила 10 % сотрудников службы поддержки — их заменит ИИ 4 ч.
Первый трейлер и «непревзойдённая реалистичность» EA Sports FC 27 не впечатлили фанатов 4 ч.
Слишком достоверный ремейк: критики вынесли вердикт Halo: Campaign Evolved 5 ч.
В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений 6 ч.
Драйвер RTX Spark заставил видеокарты Nvidia заработать на Arm-системах с Windows 6 ч.
Дефицит памяти добрался до автомобилей — производители уже повышают цены 35 мин.
Сооснователь Neuralink выпустил ретинальный имплант, возвращающий слепым способность читать 4 ч.
ИИ нужен аварийный рубильник: США хотят обязать разработчиков внедрить механизмы отключения опасных моделей 4 ч.
Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ 5 ч.
КАМАЗ рассказал, когда на дороги выйдут грузовики без водителей — ждать осталось недолго 6 ч.
6U-сервер Gigabyte XLS4-SX2 оснащён восемью ускорителями RTX Pro 6000 Blackwell с СЖО 6 ч.
Квартальная выручка Google Cloud подскочила на 82 %, но доходы стали отставать от расходов на ИИ-инфраструктуру 7 ч.
Вышка Vodafone с роборукой и ИИ перенастраивает сама себя 7 ч.
IPv6+ с цензурой: Китай активно внедряет и дорабатывает сетевые протоколы 8 ч.
ASUS RS501A-E12 и RS521A-E12 — обновлённые AMD-серверы с поддержкой Turin и Genoa 9 ч.