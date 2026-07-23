Chrome для Android стал заметно плавнее: Google избавилась от половины рывков при прокрутке

Google сообщила, что за период с 2023 по 2026 год удалось сократить количество рывков (scroll jank) при прокрутке страниц в Chrome для Android на 48 %. Для этого разработчики переработали архитектуру браузера, внедрив несколько новых механизмов обработки пользовательского ввода и отрисовки кадров.

В компании пояснили, что scroll jank возникает, когда браузер не успевает вовремя отобразить новый кадр после прокрутки, из-за чего пользователь замечает кратковременные рывки изображения. В отличие от обычных приложений Android, архитектура Chrome использует отдельные процессы для браузера, рендеринга и графической подсистемы, что повышает безопасность и стабильность, но одновременно усложняет быструю обработку кадров.

Для устранения проблемы, как пишет 9to5Google, была реализована система прогнозирования ввода. Если операционная система не успевает передать событие касания до наступления очередного цикла обновления экрана, Chrome формирует событие самостоятельно, рассчитывая предполагаемое положение страницы на основе предыдущего движения прокрутки.

Кроме того, перенесена обработка анимации элементов интерфейса браузера в GPU-процесс, благодаря чему скрытие и отображение панели управления во время прокрутки больше не требуют постоянного обращения к основному процессу браузера. Это позволило уменьшить вероятность визуальных задержек.

Разработчики Android также повысили приоритет потоков операционной системы, отвечающих за доставку событий ввода в Chrome. Эти изменения, дополнившие другие архитектурные оптимизации, в совокупности позволили почти вдвое сократить количество задержек при прокрутке страниц в браузере.