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HMD представила вдохновлённый Nokia Lumia телефон с сенсорным экраном, ИИ-функциями и ценой $70

Компания HMD представила в Китае мобильный телефон HMD Touch AI, который визуально напоминает аппарат HMD Touch 4G, выпущенный в октябре прошлого года в Индии. По словам разработчиков, дизайн нового телефона вдохновлён обликом устройств линейки Nokia Lumia.

Источник изображений: HMD

Источник изображений: HMD

HMD Touch AI оснащён основной камерой, которая помещена в круглый блок, расположенный на тыльной стороне корпуса. Покупателям также предлагаются задние панели жёлтого, синего и белого цветов, но они продаются отдельно.

Новинка оснащена 3,2-дюймовым сенсорным экраном, а также фронтальной и основной камерой с разрешением 2 Мп каждая. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 1950 мА·ч, а для подключения зарядного устройства предусмотрен разъём USB Type-C.

HMD Touch AI поддерживает установку двух SIM-карт и может работать в сетях связи 4G. Имеется встроенный модуль Wi-Fi, а также опция, позволяющая раздавать интернет на другие устройства. На корпусе имеется настраиваемая физическая кнопка, которую, например, можно настроить на отправку сигнала SOS.

Новинка поддерживает работу с ИИ-моделью Doubao от ByteDance. За счёт этого реализуется поддержка нескольких функций, таких как перевод с китайского на английский, генерация изображений на основе текстовых описаний и др. В дополнение к этому имеется возможность провидения мобильных платежей через систему Alipay.

Более детальные характеристики HMD Touch AI ещё не были раскрыты. На данный момент оформить предзаказ на покупку новинки можно в Китае, где она стоит 469 юаней (примерно $69,25).

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Теги: hmd touch ai, hmd, телефон
hmd touch ai, hmd, телефон
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