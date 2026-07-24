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ASRock представила 27-дюймовый QD-OLED-монитор Phantom Gaming PGO27QSA с 1440p и 240 Гц

Компания ASRock представила игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор Phantom Gaming PGO27QSA, а также ту же модель в белом цвете — PGO27QSA-W.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

Новинка поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления 240 Гц. Показатель типичной яркости дисплея составляет 200 кд/м2, а пиковой — 400 кд/м2 в режиме HDR (APL 10 %). Экран обеспечивает 10-битную передачу цвета и обладает 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2.

Дисплей имеет глянцевое покрытие с защитой от бликов. Для монитора заявляются поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и технология защиты зрения Low Blue Light.

Монитор оснащён эргономичной подставкой с регулировкой высоты экрана, а также углов поворота и наклона. В набор внешних разъёмов входят два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход.

Стоимость монитора Phantom Gaming PGO27QSA и версии PGO27QSA-W в белом исполнении производитель не сообщил.

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Теги: qd-oled, игровой монитор, asrock
qd-oled, игровой монитор, asrock
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