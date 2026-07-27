Анонсирован смартфон Vivo X300 E с «яблочным» дизайном, оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч

Компания Vivo представила в Китае новую модель из серии смартфонов X300 под названием Vivo X300 E. Новинка получила чип Snapdragon 8 Gen 5 и тройную камеру с оптикой Zeiss.

Смартфон Vivo X300 E базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8 Gen 5, изготовленном по 3-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт с возможностью виртуального расширения ещё на 12 Гбайт, флеш-памяти — 256 или 512 Гбайт.

Смартфон оснащён 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м2. Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и отображение 1,07 млрд оттенков цвета. Также сообщается о подэкранном ультразвуковом сканере отпечатков пальцев.

Для фото- и видеосъёмки предусмотрена тройная камера с оптикой Zeiss, включающая основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором Sony IMX882 и 8-мегапиксельную камеру со сверхширокоугольным объективом. Для съёмки селфи предлагается 50-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком Samsung JN1 и автофокусом.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Смартфон оснащён стереодинамиками, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, поддерживает GPS-навигацию и NFC. По защите от воды и пыли устройство соответствует стандарту IP69.

Толщина корпуса vivo X300 E составляет 7,99 мм, вес — 203 г. Новинка доступна в цвете «полуночный черный», «лунный белый» и «солнечный оранжевый» по цене $710 за версию с 12/256 Гбайт памяти и $785 за модель с 12/512 Гбайт памяти.