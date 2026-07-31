HUAWEI Pura 90s Pro Max: прощай, тяжелый рюкзак

Камера вместе с крутой оптикой — это замечательно, но случился момент, когда я осознала: то качество, которое способны выдавать современные флагманские смартфоны, удовлетворяет меня настолько, чтобы вспомнить о своем комфорте. Причем этого хватает не только для соцсетей, но и для создания полноценных фотокниг по мотивам поездок.

С тех пор, как я осмелилась ездить только со смартфоном, то стала особенно пристально следить за новинками и сравнивать их именно в контексте фотосъемки. Найти однозначного фаворита всегда трудно: у каждого свои слабые и сильные стороны. Сейчас мне выдалась возможность протестировать абсолютно новый флагманский смартфон — HUAWEI Pura 90s Pro Max. Я хорошо знакома с предыдущей моделью линейки, и у меня сложились о ней самые теплые впечатления. Тем более было безумно интересно, чем же удивит новинка.

Внешний вид и эргономика: инструмент творца

Начнем с того, как он выглядит. Huawei в этот раз выпустила невероятно яркую, красочную линейку, которая вызвала массу дискуссий в сети. Кто-то считает эти цвета слишком смелыми, кто-то — что это нестатусно. Но, честно говоря, как фотограф и творческий человек, я на стороне тех, кто высказывается о дизайне серии с восторгом. Я же люблю цвет!

Мне достался смартфон в потрясающем цветовом исполнении: это оранжево-синий градиент, который напоминает цвета заката.

HUAWEI Pura 90s Pro Max однозначно радовал глаз каждый раз, когда я доставала его из сумки. Причем, несмотря на крупные габариты, обращаться с ним удобно, даже в женской руке не не ощущается как нечто неестественно огромное. Отдельное спасибо инженерам за пыле- и влагозащиту. В путешествиях это критически важно: когда ты снимаешь в условиях повышенной влажности, пыли или внезапного тропического ливня, ты просто не переживаешь о том, как защитить свой творческий инструмент.

Оптика: когда каждое фокусное расстояние — это шанс на шедевр

Я отправилась с HUAWEI Pura 90s Pro Max в Малайзию. Это моя первая поездка в Азию, и мне, конечно, хотелось по максимуму передать весь колорит: архитектура, природа, люди.

Что понравилось мне больше всего — это диапазон фокусных расстояний и, главное, качество съемки с каждым из них.

HUAWEI Pura 90s Pro Max получил три тыльные камеры которые обеспечивают три фокусных расстояния. При съемке на экране нам доступны пять опций съемки: широкий угол, стандартная камера (1х), двукратный зум (2х), четырехкратный зум (4х) и десятикратный зум (10х). Два из них, двукратный и десятикратный зум – по сути своей, программные, но в работе их использовать можно и нужно абсолютно смело. Меня впечатлило, что смартфон выдает стабильно высокий результат на всех модулях. Нет такого, что основная камера снимает идеально, а ширик или зум «мылят» или искажают цвета. Ну а возможности зума – однозначно моя любовь. Чтобы получить хорошие снимки с большим приближением еще недавно нужно было взять зеркальную или беззеркальную камеру, накрутить огромный телеобъектив, потом снять его, поставить другой, чтобы снять общий план... Сейчас мы просто переключаем фокусные расстояния одним касанием по экрану. За пару секунд у нас готов снимок с хорошей детализацией и цветом. Находясь в одной точке, мы можем сделать десяток совершенно разных по композиции кадров – и это чувство полной свободы.

Автономность: свобода от розеток и проводов

Отдельно хочу сказать о том, как меня впечатлила автономность. Я снимала в поездке действительно много: и фото, и видео, постоянно включала экран, чтобы оценить кадр, монтировала ролики прямо в дороге. По моим ощущениям, смартфон должен был «умереть» уже к обеду. Но когда я вечером посмотрела на индикатор батареи, там всё ещё оставалась еще почти половина заряда. Для человека, который на дух не слишком любит таскать с собой пауэрбанки, пучки проводов и переходники — это настоящее спасение. Ты можешь спокойно выйти из отеля утром с полным зарядом, весь день бегать по достопримечательностям, снимать, монтировать, а вернуться ночью, не упустив ничего ценного и не лишившись смартфона в самый нужный момент.

Азиатский колорит: свет, тени и цвета XMAGE

В Малайзии много мелких архитектурных деталей и сложных текстур, и телефон отлично их передает. Но главное — это природа и цвета. У смартфона есть несколько цветовых профилей XMAGE: «натуральный», «колоритный », «яркий »и «монохром ».

Изначально я по привычке снимала с натуральным профилем, но для Азии мне показался особенно подходящим режим «Колоритный». Яркие краски, сочная зелень, контрасты, которые уже заложены в самом пространстве, этот профиль подчеркивает идеально. Снимок сразу получается сочным, кинематографичным, и вообще не нужна постобработка.

Честно скажу: в плане именно встроенных художественных фильтров Huawei для меня пока не лидер на рынке. Они кажутся мне слегка неестественными, и я ими почти не пользуюсь. Но это и не проблема — в мире полно отличных приложений для постобработки, если хочется добавить специфической атмосферы. Пару раз, впрочем, я обратилась и к этой опции – просто любопытно было сразу посмотреть на сюжет по-разному.

Авторское видение: почему зум — это не просто приближение

Отдельно хочу сказать о том, как зум помогает реализовать именно мое видение кадра. Хоть я и люблю общие планы красивых мест, они порой выглядят слишком «обычно» или «открыточно» — в них будто мало самого автора. Поэтому более личными мне видятся композиция с плотным заполнением, фокус на деталях – это позволяет зрителю понять, что именно резонирует с автором из всего многообразия увиденного, а самому автору – сохранить в памяти мелочи, которые спустя время глубже погрузят в воспоминания о путешествии. Поэтому зум для меня критически важен не как инструмент «увеличения», а как инструмент композиции.

Очень многие кадры в этой поездке я делала именно на 4x или 10x. Это позволяет выхватить суть, убрать визуальный шум, сфокусировать внимание зрителя именно там, где я хочу. Посмотрите на эти примеры — здесь зум буквально создал кадр, отсек всё лишнее и оставил в фокусе то, что привлекло мое внимание.

Конечно, у зума есть и более практическая сторона – снимать, не привлекая к себе внимание. Посмотрите на эти кадры с обезьянами и птицами: камера быстро ловила фокус, и меня впечатлило, как подробно передана текстура шерсти и перьев! Благодаря мощному зуму мы можем снимать животных относительно издалека, не пугая их, и при этом получать качественную картинку c художественно размытым фоном.

Конечно, если рассматривать снимки, сделанные с применением десятикратного зума, на большом мониторе, разница с профессиональной фототехникой в плане проработки деталей видна невооруженным глазом. Хороший телеобъектив передает намного больше нюансов. Но мы понимаем, что совсем уж чудес не бывает — физический размер сенсора и габариты объектива диктуют свои законы. Оценивать смартфон нужно в его категории, и тут можно сказать, что Huawei Pura 90 Pro Max выдает шикарный результат. На экране самого смартфона, в соцсетях, при печати формата А4 — кадры выглядят великолепно.

Отдельная история — это фуд-фотография. Азиатская еда выглядит невероятно, но часто вокруг много визуального шума. Я часто снимала блюда на четырехкратном зуме. Это позволяет «сжать» перспективу, отделить нужный фрагмент сцены и убрать из кадра всё лишнее.

Посмотрите на кадр с бокалом и капельками конденсата: зум позволил сфокусироваться именно на текстуре стекла и воды, отрезав отвлекающий фон. Снимок получился по-настоящему эффектным.

И, безусловно, репортаж из страны не будет полным, если в кадре совсем не будет людей. Живые сценки, пойманные мгновения – все это становится ближе, когда под рукой есть такой мощный зум. Конечно, фотограф с телеобъективом привлек бы больше внимания, чем обычный турист со смартфоном.

Портретный режим

Коль скоро мы заговорили о портретной съемке – пара слов об автопортрете. Так как я путешествовала одна, постановочных портретов других людей было немного. Но я воспользовалась возможностью фотографировать саму себя со штатива, используя режим «Портрет». В нем тоже можно выбирать фокусные расстояния. Посмотрите, какие автопортреты у меня получились: фон размывается очень естественно и объемно, цвет кожи передан натурально.

Приятная неожиданность

Отдельно хочу отметить съемку из окна движущегося транспорта. Такие фото редко бывают удачными: они смазываются и получаются бледными. Но в этот раз результат превзошел ожидания. Я ехала на экскурсию, видела классные пейзажи и людей за окном. Искусственный интеллект HUAWEI Pura 90s Pro Max отработал на ура. Снимки вышли резкие, четкие, сочные. Единственное – стекло сработало как фотофильтр и цвета вышли холоднее, чем в жизни, но это можно исправить постобработкой.

Когда солнце садится

Ночная съемка — сложный жанр из-за высоких контрастов и смешанного освещения. Ночной режим в Pura 90s Pro Max меня более чем порадовал. Конечно, и в обычном режиме снимки хороши, но именно «Ночь» позволяет вытащить из теней и пересветов максимум информации.

Цвета остаются сочными, шумы отсутствуют, резкость прекрасная на всех фокусных расстояниях.

В ночном режиме я снимала как со штатива, так и с рук, и в любом случае результат радовал. Прикладываю еще несколько примеров фото:

Я не только фотограф, но и веду тревел-блог, поэтому видео для меня не менее важно. Я наснимала кучу вертикальных видео, но для обзора сняла и горизонтальные ролики. Картинка сочная, яркая, невероятно детализированная.

Здесь стоит отметить техническую часть: работает мощнейшая двойная стабилизация (оптическая + электронная AIS). Картинка плавная, даже когда я иду пешком. Плюс, смартфон пишет видео в 4K со всех модулей камер, а алгоритмы XMAGE применяют к видео те же красивые цветовые профили, что и к фото.

Итог

Мой опыт съемки на HUAWEI Pura 90s Pro Max в Малайзии — это однозначно опыт свободы. Смартфон полностью удовлетворил все мои профессиональные потребности: я наснимала красивых кадров и видео для блога, и мне не стало грустно оттого, что я выбрала легкость и компактность вместо тяжелого профессионального оборудования – кадры напрямую из смартфона уже выглядят готовыми к печати. Смартфон создан так, что он вдохновляет на эксперименты с композицией за счет отлично реализованного зума и позволяет раскрыть потенциал любого места или события максимально. Стильный дизайн, надежность, потрясающая автономность – считаю, что для тревел-фотографа эта модель однозначно одна из лучших на рынке.