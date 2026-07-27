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Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7

Компания Gigabyte представила материнскую плату B550 Aorus Elite WiFi7 с процессорным разъёмом AMD Socket AM4. По сути, она представляет собой улучшенную версию модели B550 Aorus Elite AX V2, в которой модуль Wi-Fi 6E заменён на более скоростной Wi-Fi 7. Помимо этого производитель заменил у платы разъёмы RP-SMA для антенн Wi-Fi на коннектор EZ-plug для быстрого подключения

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

В составе платы B550 Aorus Elite WiFi7 используется WLAN-модуль Realtek RTL8922AE. Он поддерживает Wi-Fi 7 с шириной каналов 160 МГц и Bluetooth 5.4. Предыдущая модель B550 Aorus Elite AX V2 оснащается модулям MediaTek RZ608 или Realtek RTL8852CE (в зависимости о версии печатной платы) с поддержкой Wi-Fi 6E с шириной каналов 80 или 160 МГц, а также Bluetooth 5.2.

Плата B550 Aorus Elite WiFi7 выполнена в привычном формате ATX. Она оснащена 14-фазной (схема фаз 12+2) подсистемой питания VRM и одним 8-контактным разъёмом питания EPS для процессора. Она предлагает четыре слота DIMM для памяти DDR4. Один разъём PCIe 4.0 x16 и один M.2 PCIe Gen 4 для NVMe-накопителей работают от CPU. Второй слот M.2 поддерживает стандарт PCIe 3.0 и работает от чипсета AMD B550, разделяя линии с физическим слотом PCIe 3.0 x1.

Помимо нового и более скоростного модуля WLAN плата предлагает поддержку 2,5-Гбит LAN силами контроллера Realtek 8125. За звук в новинке отвечает кодек Realtek ALC1200 HDA. Для фронтальной панели у платы предусмотрены один USB-C (5 Гбит/c), два USB 3.2 (5 Гбит/c) и четыре USB 2.0. Задняя панель разъёмов содержит два USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/c) и пару USB 2.0.

По данным TechPowerUp, стоимость материнской платы Gigabyte B550 Aorus Elite WiFi7 составит ниже $180.

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Теги: amd b550, материнская плата, socket am4, gigabyte
amd b550, материнская плата, socket am4, gigabyte
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