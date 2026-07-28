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Nothing готовит свои первые смарт-часы — анонс намечен на сентябрь

Компания Nothing, по неофициальной информации, собирается выйти на рынок умных часов под основным брендом. Компания уже разрабатывает первое устройство этого типа, сообщил инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar). Оно получит характерный для бренда дизайн, ценник менее $300, и поначалу появится не во всех странах.

Источник изображения: nothing.tech

Источник изображения: nothing.tech

Nothing уже продаёт умные часы, но только под маркой CMF, а со своим основным брендом ещё ни одну модель смарт-часов компания не выпустила. CMF Watch 3 Pro вышли в прошлом году — сейчас устройство стоит $79. Оно может похвастаться 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, встроенными GPS и Bluetooth, функциями отслеживания занятий спортом и показателей здоровья; время автономной работы составляет несколько дней, но это не полноценные умные часы под Android Wear OS.

При ценнике в $300 умные часы от Nothing будут выступать прямым конкурентом таким моделям как OnePlus Watch 4. Правда, на вопрос о том, какая у них будет программная платформа, ответа до сих пор нет. Это может быть полнофункциональная Android Wear OS или более скромная RTOS (Real-Time Operating System) как в случае модели CMF. Более подробную информацию инсайдер пообещал опубликовать позже. Официальных комментариев от самой Nothing пока не последовало.

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Теги: nothing, умные часы, смарт-часы
nothing, умные часы, смарт-часы
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