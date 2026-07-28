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Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» исследовал две звезды, которые считались одними из наиболее убедительных кандидатов на наличие сфер Дайсона, однако не обнаружил возле них признаков инопланетных мегаструктур. Но в науке отрицательный результат также ценен — он снижает вероятность ложных обнаружений в будущих исследованиях.

Сфера Дайсона в представлении художника. Источник изображения: Wikimedia

Сфера Дайсона в представлении художника. Источник изображения: Wikimedia

Гипотетические сферы Дайсона впервые появились в научной фантастике, а в 60-х годах прошлого века американский физик Фримен Дайсон (Freeman John Dyson) обосновал их существование и тем самым дал им собственное имя. Технологически развитая цивилизация, считал Дайсон, в конечном итоге будет использовать всю энергию собственной звезды, для чего необходимо создать вокруг неё сферу орбитального размера, предназначенную для поглощения энергии светила.

Согласно законам термодинамики, сфера Дайсона должна испускать мощное инфракрасное излучение: в процессе поглощения энергии часть её будет рассеиваться в пространство на средних длинах инфракрасных волн. Именно это избыточное инфракрасное излучение станет признаком сферы Дайсона вокруг звезды и, следовательно, надёжной техносигнатурой деятельности инопланетного разума. Поиском таких техносигнатур занимаются учёные проекта Hephaistos («Гефест»), которые предварительно отобрали нескольких кандидатов.

В частности, после анализа примерно пяти миллионов звёзд по каталогам Gaia, 2MASS и WISE были отобраны два наиболее перспективных кандидата — объекты D и E. Оба объекта представляют собой обычные красные карлики спектрального класса M, но в диапазонах WISE W3 и W4 — около 12 и 22 мкм — рядом с ними регистрировалось аномально мощное инфракрасное излучение. Теоретически такой избыток мог быть «отработанным теплом» системы коллекторов сферы Дайсона, поэтому эти кандидаты потребовали более пристального внимания.

Для проверки гипотезы учёные использовали камеру и спектрометр среднего инфракрасного диапазона MIRI космического телескопа «Джеймс Уэбб». Изображения были получены через фильтры с центральными длинами волн 5,6, 10 и 15 мкм. Дополнительно интегральный спектрограф MIRI MRS зарегистрировал спектры в диапазоне примерно от 4,9 до 24 мкм. Увы, высокое угловое разрешение «Уэбба» сразу показало, что инфракрасное излучение исходит не от звёзд — кандидатов на наличие инопланетных мегаструктур, а от объектов, расположенных далеко за ними. Эти объекты оказались далёкими галактиками, разнесёнными со звёздами-кандидатами примерно на одну угловую секунду. Для приборов телескопа WISE они выглядели практически расположенными на одной линии, поэтому телескоп не мог различить эти источники.

Источник изображения: Zackrisson/arXiv 2026

Источник изображения: Zackrisson/arXiv 2026

Спектроскопия позволила установить, что оба посторонних источника являются далёкими галактиками. За кандидатом D расположена галактика с красным смещением z = 0,922 (7,6 млрд световых лет), вероятно относящаяся к классу Hot DOG — горячих галактик, скрытых плотными облаками пыли и содержащих активно питающуюся сверхмассивную чёрную дыру. За кандидатом E находится протяжённая пылевая галактика с z = 0,4104 (4,5 млрд световых лет), где идёт интенсивное звездообразование. Обе галактики очень ярки именно в том диапазоне частот, который был бы характерен для сфер Дайсона, что внесло путаницу при первичном отборе кандидатов.

Результаты работы показали, что главной помехой при поиске сфер Дайсона могут быть не необычные процессы в планетных системах, а редкие пылевые галактики, неразличимые в обзорных данных менее чувствительных, чем «Уэбб», инструментов.

«Никто раньше не проводил столь тщательную проверку кандидатов на роль сфер Дайсона — от обзора всего неба до радиоизображений и наблюдений с помощью телескопа „Джеймс Уэбб“», — говорят авторы работы. В будущем учёные будут знать причины ложных срабатываний и смогут быстро отсеивать таких кандидатов, не привлекая дорогостоящие инструменты.

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Теги: астрономия, космический телескоп
астрономия, космический телескоп
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