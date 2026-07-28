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Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков

Функция голосового поиска в магазине Google Play в настоящее время понимает лишь английский язык, что ограничивает возможности для пользователей, не говорящих по-английски. Исследователи обнаружили в коде последней версии Play Store инструмент выбора языка голосового поиска, поддерживающий более 20 языков, включая русский. Пока что эта функция не имеет автоматического определения языка, поэтому речь транскрибируется на текущий активный язык.

Источник изображений: Android Authority

Источник изображений: Android Authority

Google постоянно совершенствует Play Store с помощью обновлений пользовательского интерфейса и небольших изменений, но в настоящее время ведётся работа над важной функцией, улучшающей удобство использования для многоязычных пользователей. В последней версии Google Play Store v52.4.41-34 исследователям из Android Authority удалось активировать будущую функцию, которая добавит выделенную многоязычную поддержку во встроенный инструмент голосового поиска Play Store.

В настоящее время встроенная кнопка голосового поиска в Play Store ограничена английским языком. Даже если в настройках устройства установлен испанский, хинди или французский язык, нажатие на значок микрофона в строке поиска Play Store открывает интерфейс голосового поиска, который принимает только английскую речь. Хотя пользователи всегда могут использовать встроенную функцию голосового ввода на клавиатуре в качестве обходного пути, встроенный голосовой поиск в приложении явно отстаёт.

В ближайшем будущем Google исправит это ограничение, добавив новую кнопку выбора языка голосового поиска непосредственно в интерфейс голосового поиска Play Store. Нажатие этой кнопки откроет специальный селектор языка, который может поддерживать более 20 языков. После выбора языка Play Store будет принимать, расшифровывать и выполнять поисковые запросы на выбранном языке.

В ходе краткого тестирования этой функции в её текущем состоянии разработки, после установки языка на хинди, Play Store смог распознать термины на хинди. Однако функция голосового поиска не поддерживает автоматическое определение языка. Если пользователь говорит по-английски, когда выбран хинди, Play Store попытается распознать речь на хинди.

Чтобы упростить переключение между языками, Play Store запомнит недавно использованные языки, между которыми можно переключаться одним быстрым касанием. Языковой селектор для голосового поиска в Play Store пока недоступен. Исследователи рассчитывают, что Google улучшит эту функцию и добавит её в будущем обновлении, что поможет большому количеству многоязычных пользователей.

Анализ APK-файлов помогает прогнозировать функции, которые могут появиться в сервисе в будущем, на основе разрабатываемого кода. Однако не все из обнаруженных таким образом функций попадают в публичный релиз.

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Теги: play store, поиск, многоязычный
play store, поиск, многоязычный
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