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Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300

Alienware, игровой бренд компании Dell, выпустил 27-дюймовый геймерский монитор AW2726DL. В его основе используется матрица IPS с антибликовым покрытием, разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц.

Источник изображений: Dell

Источник изображений: Dell

Дисплей монитора обладает временем отклика 1 мс GtG в режиме Extreme (2 мс в режиме Super Fast и 4 мс в режиме Fast). Яркость экрана составляет 400 кд/м2, показатель контрастности равен 1000:1.

Дисплей обеспечивает 93-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и обладает плотностью пикселей 109 PPI. Для синхронизации частоты кадров в играх с частотой монитора предусмотрена поддержка технологий AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive-Sync.

В оснащение монитора входят разъём HDMI 2.1 с поддержкой разрешения QHD и частоты 280 Гц с HDR и VRR. Также доступен разъём DisplayPort 1.4. Монитор поставляется с полностью эргономичной подставкой с регулировкой высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Монитор Alienware AW2726DL оценивается в $299,99 и уже доступен через официальный сайт Dell.

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Теги: dell, alienware, игровой монитор, ips матрица
dell, alienware, игровой монитор, ips матрица
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