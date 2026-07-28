Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300

Alienware, игровой бренд компании Dell, выпустил 27-дюймовый геймерский монитор AW2726DL. В его основе используется матрица IPS с антибликовым покрытием, разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц.

Дисплей монитора обладает временем отклика 1 мс GtG в режиме Extreme (2 мс в режиме Super Fast и 4 мс в режиме Fast). Яркость экрана составляет 400 кд/м2, показатель контрастности равен 1000:1.

Дисплей обеспечивает 93-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и обладает плотностью пикселей 109 PPI. Для синхронизации частоты кадров в играх с частотой монитора предусмотрена поддержка технологий AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive-Sync.

В оснащение монитора входят разъём HDMI 2.1 с поддержкой разрешения QHD и частоты 280 Гц с HDR и VRR. Также доступен разъём DisplayPort 1.4. Монитор поставляется с полностью эргономичной подставкой с регулировкой высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Монитор Alienware AW2726DL оценивается в $299,99 и уже доступен через официальный сайт Dell.