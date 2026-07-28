TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц

Компания TCL выпустила в Китае игровые мониторы 32X3B и 27X3B OLED+. Обе модели используют WOLED-панели четвёртого поколения: 32-дюймовая модель поддерживает разрешение до 4K и частоту обновления до 480 Гц, а 27-дюймовая — 1440p и 280 Гц.

Панели WOLED четвёртого поколения используют четырёхслойную структуру с красным, синим, зелёным и синим слоями. TCL утверждает, что это улучшает яркость, цветопередачу и срок службы панели по сравнению с предыдущей трёхслойной конструкцией. Компания заявляет о пиковой яркости HDR в 1500 кд/м2, яркости в полноэкранном режиме 335 кд/м2, 10-битной цветопередаче и 99,5-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Оба монитора имеют сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.

Модель TCL 32X3B поддерживает два режима работы. Монитор может работать с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц, а также с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 480 Гц для игр, где высокая частота обновления является приоритетом. Модель TCL 27X3B поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 280 Гц. Кроме того, для этой модели заявлена поддержка технологии вставки чёрного кадра, которую TCL сочетает с высокой скоростью отклика OLED в 0,03 мс для снижения эффекта видимого размытия изображения.

TCL использует на глянцевых панелях мониторов слой с круговой поляризацией, что позволяет снизить коэффициент отражения до 1,1 %. В мониторах также применяется переработанная схема расположения субпикселей, предназначенная для уменьшения цветных контуров вокруг текста, что является проблемой, встречающейся в некоторых OLED-панелях. Оба монитора оснащены фронтальными динамиками, настроенными по методике Bang & Olufsen, и имеют металлический корпус толщиной 6,4 мм.

Модель с диагональю экрана 32 дюйма оснащена двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1 и одним USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Это позволяет подключённому ноутбуку получать питание и одновременно передавать видеосигнал по тому же кабелю. Конфигурация разъёмов в других странах может отличаться, если TCL выпустит эти мониторы за пределами Китая.

Производитель оценил модель 27X3B в 3699 юаней (около $546), а модель 32X3B — в 6499 юаней (около $960). Предзаказы на новинки в Китае уже принимаются. На мониторы предоставляется трёхлетняя гарантия. TCL пока не подтвердила сроки выхода и официальные цены мониторов для других рынков.