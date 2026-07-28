Сегодня 29 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... TCL выпустила игровые мониторы на WOLED ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц

Компания TCL выпустила в Китае игровые мониторы 32X3B и 27X3B OLED+. Обе модели используют WOLED-панели четвёртого поколения: 32-дюймовая модель поддерживает разрешение до 4K и частоту обновления до 480 Гц, а 27-дюймовая — 1440p и 280 Гц.

32X3B. Источник изображений: TCL

32X3B. Источник изображений: TCL

Панели WOLED четвёртого поколения используют четырёхслойную структуру с красным, синим, зелёным и синим слоями. TCL утверждает, что это улучшает яркость, цветопередачу и срок службы панели по сравнению с предыдущей трёхслойной конструкцией. Компания заявляет о пиковой яркости HDR в 1500 кд/м2, яркости в полноэкранном режиме 335 кд/м2, 10-битной цветопередаче и 99,5-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Оба монитора имеют сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.

TCL 32X3B

TCL 32X3B

Модель TCL 32X3B поддерживает два режима работы. Монитор может работать с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 240 Гц, а также с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 480 Гц для игр, где высокая частота обновления является приоритетом. Модель TCL 27X3B поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 280 Гц. Кроме того, для этой модели заявлена поддержка технологии вставки чёрного кадра, которую TCL сочетает с высокой скоростью отклика OLED в 0,03 мс для снижения эффекта видимого размытия изображения.

TCL 27X3B

TCL 27X3B

TCL использует на глянцевых панелях мониторов слой с круговой поляризацией, что позволяет снизить коэффициент отражения до 1,1 %. В мониторах также применяется переработанная схема расположения субпикселей, предназначенная для уменьшения цветных контуров вокруг текста, что является проблемой, встречающейся в некоторых OLED-панелях. Оба монитора оснащены фронтальными динамиками, настроенными по методике Bang & Olufsen, и имеют металлический корпус толщиной 6,4 мм.

Модель с диагональю экрана 32 дюйма оснащена двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1 и одним USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Это позволяет подключённому ноутбуку получать питание и одновременно передавать видеосигнал по тому же кабелю. Конфигурация разъёмов в других странах может отличаться, если TCL выпустит эти мониторы за пределами Китая.

Производитель оценил модель 27X3B в 3699 юаней (около $546), а модель 32X3B — в 6499 юаней (около $960). Предзаказы на новинки в Китае уже принимаются. На мониторы предоставляется трёхлетняя гарантия. TCL пока не подтвердила сроки выхода и официальные цены мониторов для других рынков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TCL начнёт выпуск панелей IJP OLED для ноутбуков
Телевизоры TCL первыми получили голосовое контекстное управление на базе Gemini
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно
HKC готовит монитор с частотой обновления 1300 Гц и огромный 83,4-дюймовый дисплей с разрешением 12K
ASRock представила 27-дюймовый QD-OLED-монитор Phantom Gaming PGO27QSA с 1440p и 240 Гц
ИИ нашёл материалы для синих OLED нового поколения — доступных, ярких и эффективных
Теги: tcl, woled, игровые мониторы
tcl, woled, игровые мониторы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
Германия запустит производство ядерного топлива по российской технологии
Разработчики ИИ стали закупать бумажные книги для обучения моделей — а после эти книги уничтожаются
Путешествия во времени, враги беспрецедентной мощи и ещё более хардкорный режим: раскрыта дата выхода сюжетного дополнения Hell Rising к Nioh 3 3 ч.
Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day 5 ч.
«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus 5 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 5 ч.
Веб-версия WhatsApp получила голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием и много других улучшений 5 ч.
Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5 6 ч.
Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков 6 ч.
Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента 6 ч.
Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке 40 мин.
Apple выпустит умный домашний экран HomePad с глубокой интеграцией Siri AI уже в октябре, если слухи верны 45 мин.
TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц 2 ч.
Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300 2 ч.
Sapphire представила Radeon RX 9050 Pulse с заводским разгоном 4 ч.
Тайваньские власти заподозрили сотрудника Nvidia в попытке вывезти ИИ-чипы в Китай 5 ч.
Noctua теперь можно напечатать дома: Prusa выпустила PETG-пластик в фирменных бежево-коричневых цветах 5 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман по субфлагманской цене 5 ч.
AMD представила антикризисную видеокарту Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 5 ч.
SK hynix запустит массовый выпуск энергоэффективной памяти LPDDR6 во второй половине года 6 ч.