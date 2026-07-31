Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Вертикальные беспроводные пылесосы становятся всё более популярными, но вместе с тем пользователи предъявляют к ним всё больше требований. Сегодня производители соревнуются не только в мощности всасывания и эргономике, но и в том, насколько эффективно устройство справляется с потенциальными неудобствами, будь то уборка труднодоступных мест или наматывание волос.

В новом Trouver G70 Detect производитель решил сосредоточиться сразу на нескольких направлениях. Здесь есть высокая мощность всасывания, автоматическая адаптация к уровню загрязнения и продуманная эргономика. Но одна особенность заметно отличает эту модель от большинства конкурентов, — полноценная уборка вплотную к стенам.

Наверняка многие замечали, что даже после тщательной уборки вдоль плинтусов остаётся тонкая полоска пыли. Это связано с конструкцией большинства пылесосов: щётка просто не может вплотную приблизиться к стене, поэтому между её краем и плинтусом образуется небольшая «мёртвая зона». Обычно проблему приходится решать вручную — использовать узкую насадку или отдельно проходить сложные участки.

В Trouver G70 Detect используется фирменная технология True 0-Gap, позволяющая избавиться от этого недостатка. При соприкосновении со стеной мягкий дополнительный ролик опускается и направляет всю грязь под основную щетку, перекрывая пространство между основной щеткой и плинтусом. В результате мусор собирается по всей ширине без необходимости выполнять дополнительные проходы.

Другой важной особенностью G70 Detect является система автоматического обнаружения загрязнений. За это отвечает инфракрасный датчик, который анализирует количество пыли во время работы. Если устройство обнаруживает сильно загрязнённый участок, оно автоматически увеличивает мощность всасывания. Когда поверхность становится чистой, мощность снижается, что позволяет экономить заряд аккумулятора без участия пользователя.

Максимальная сила всасывания достигает 33 900 Па (225 AW) — этого достаточно не только для мелкой пыли, но и для более тяжёлого мусора, шерсти домашних животных и частиц, застрявших в ковровом ворсе.

Основная насадка Trouver G70 Detect рассчитана на универсальную работу. Она эффективно очищает как гладкие поверхности, так и ковры, а встроенная светодиодная подсветка помогает увидеть пыль в местах, куда обычно не попадает освещение: под мебелью, вдоль шкафов или в затемнённых углах комнаты.

Ещё одна практичная особенность — конструкция щётки с разделителями, уменьшающими наматывание длинных волос. Владельцам домашних животных и пользователям с длинными волосами не придётся после каждой уборки тратить время на очистку ролика.

Автономность остаётся одним из важнейших параметров беспроводного пылесоса, особенно если речь идёт о большой квартире или доме. Trouver G70 Detect способен работать до 90 минут при использовании комбинированной насадки в экономичном режиме. При уборке основной универсальной щёткой время работы достигает 50 минут, чего обычно достаточно для полноценной уборки нескольких комнат без необходимости ставить устройство на зарядку.

Даже мощный пылесос сложно назвать удобным, если им тяжело пользоваться ежедневно. Поэтому в Trouver уделили внимание не только техническим характеристикам, но и комфорту. Вес основного блока составляет всего 1,95 кг, благодаря чему устройство удобно удерживать одной рукой.

Телескопическая трубка регулируется в диапазоне от 98 до 120 см. Это позволяет подобрать комфортную длину под рост пользователя, облегчает уборку под низкой мебелью и помогает без дополнительных приспособлений очищать верхние полки, потолочные углы и карнизы.

А ещё удобства добавляет OLED-дисплей, на котором отображаются выбранный режим работы, уровень заряда аккумулятора и текущий статус устройства, поэтому вся необходимая информация всегда находится перед глазами.

Также в Trouver позаботились о том, чтобы пользователь меньше контактировал с пылью и мусором, собранными пылесосом. В G70 Detect используется необычная система двойных колец-скребков. При движении механизма вверх фильтр очищается от мелкой пыли, а при движении вниз мусор отделяется от стенок контейнера и уплотняется внутри. Благодаря этому пылесборник проще очищать, а контакт рук с накопившейся пылью становится минимальным. Кроме того, фильтр и пылесборник можно промывать водой, что также упрощает их очистку.

Говоря о фильтре, отдельно стоит отметить пятиступенчатую систему фильтрации воздуха, задерживающую до 99,99 % мелких частиц, что особенно важно для семей с детьми, аллергиков и владельцев домашних животных.

Trouver G70 Detect нельзя назвать очередным типичным вертикальным пылесосом, отличающимся от конкурентов лишь цифрами мощности. Главная особенность модели — технология True 0-Gap, позволяющая действительно эффективно очищать пространство вплотную к стенам, избавляя пользователя от необходимости возвращаться к этим участкам повторно.

При этом устройство предлагает и другие востребованные возможности: интеллектуальное управление мощностью, высокую силу всасывания, систему против наматывания волос, продолжительную автономную работу, улучшенную эргономику и удобную систему очистки контейнера. В результате получился универсальный беспроводной пылесос, ориентированный прежде всего на комфорт повседневной уборки.

На российском рынке Trouver G70 Detect уже доступен по рекомендованной цене 32 990 рублей.

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