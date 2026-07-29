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Apple выпустит умный домашний экран HomePad с глубокой интеграцией Siri AI уже в октябре, если слухи верны

Компания Apple может представить центр управления умным домом, который журналисты предварительно окрестили именем HomePad, уже в октябре. Устройство станет частью расширения экосистемы умного дома и получит собственную операционную систему с глубокой интеграцией Siri AI.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Как стало известно изданию The Verge, HomePad оснастят квадратным 7-дюймовым дисплеем и новой операционной системой, созданной на основе tvOS. Интерфейс будет включать сетку приложений, виджеты и значки, напоминающие iOS и даже watchOS, а центральным элементом станет обновлённая Siri AI. Кроме того, устройство сможет поддерживать видеозвонки и локальную связь для взаимодействия с другими устройствами Apple Home, а также автоматически персонализировать интерфейс, включая размер текста и значков, в зависимости от того, какой пользователь находится у дисплея.

Отмечается, что разработка нового гаджета стала частью стратегии Apple по усилению присутствия на рынке умного дома, где компания до сих пор в основном полагалась на аксессуары сторонних производителей. По данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, первоначально устройство планировали представить весной 2025 года, однако после переноса сроков выпуска обновлённой Siri AI его запуск решили совместить с выходом iOS 27 и новой версии голосового помощника.

Домашний хаб станет лишь одним из нескольких новых устройств для экосистемы умного дома. Apple также разрабатывает собственную камеру безопасности, которая будет конкурировать с системой Ring от Amazon, новое поколение Apple TV и HomePod mini.

Источник изображения: Apple

В дальнейшем компания планирует представить устройство с роботизированным манипулятором и встроенным экраном. При этом Гурман отмечает, что сроки анонса ещё могут измениться, хотя он ожидает презентацию хаба в период с октября до начала следующего года.

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Теги: apple homepod, умная колонка
apple homepod, умная колонка
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