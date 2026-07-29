ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск — его обвинили в содействии терроризму

ФСБ России предъявила основателю мессенджера Telegram обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Ему вменяется в вину бездействие по отношению к деструктивным элементам на платформе.

В Telegram развернули деятельность «многочисленные каналы, чаты и боты», которые администрация сервиса не удаляет — эти ресурсы используют зарубежные спецслужбы, организации террористов и экстремистов для подготовки и координации терактов, диверсий, массовых убийств и мошенничества в киберпространстве, указывает ФСБ.

Российским правоохранительным органам, в частности, удалось установить и задокументировать многочисленные факты использования одного из наиболее популярных сервисов знакомств в мессенджере Telegram для вербовки и вовлечения молодёжи в преступную деятельность. За минувший год ФСБ при содействии МВД и СК задержала по этому делу 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет в ряде регионов России.

Павлу Дурову предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.