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Инженеры создали умное кольцо с неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали умное кольцо, способное производить неинвазивные замеры уровня сахара в крови. Данные транслируются в приложение на смартфоне.

Источник изображения: UCSD

Источник изображения: UCSD

Современные умные кольца работают во многом схоже с умными часами, потому что комплектуются аналогичными датчиками. Но дополнение существующих датчиков молекулярными может значительно увеличить объём собираемых данных о состоянии здоровья. Американские учёные построили прототип умного кольца, которое осуществляет непрерывный мониторинг состава пота до четырёх из доступных биохимических показателей: глюкозы, кетонов, витамина C, мочевой кислоты, лактата и концентрации алкоголя.

Особенно полезным устройство может оказаться для людей с диабетом первого типа. «Способность кольца непрерывно и одновременно отслеживать как глюкозу, так и кетоны значительно улучшит оптимальную дозировку инсулина при лечении диабета», — пояснил профессор Джозеф Ван. Гаджет демонстрирует достаточно высокую точность измерений, сравнимую с инвазивными системами непрерывного мониторинга глюкозы с забором крови. Пока прототип довольно громоздкий, а время его автономной работы составляет всего 12 часов, но если будет принято решение выпустить коммерческую версию такого умного кольца, возможно, удастся сделать его компактнее и продлить время работы от аккумулятора.

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Теги: умное кольцо, диабет, мониторинг
умное кольцо, диабет, мониторинг
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