Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS

Ветеран подразделения разработки Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), создавший несколько важнейших компонентов Windows включая «Диспетчер задач», представил версию этой утилиты для компьютеров Apple Mac. В настоящее время в macOS есть приложение «Мониторинг системы», предназначенное для просмотра активных процессов и других параметров функционирования операционной системы.

«Мониторинг системы» — отстой», — заявил Пламмер, отвечая на вопросы касательно причин того, что он решил портировать классическую утилиту Windows на компьютеры Apple. Предвосхищая вопросы своих подписчиков в социальных сетях, Пламмер поразмышлял о том, как ему представляется запуск «Диспетчера задач» для macOS с учётом его продолжительной карьеры в Microsoft. В прошлом именно Пламмер был разработчиком оригинального «Диспетчера задач» для Windows — быстрой и лёгкой утилиты размером всего 80 кбайт.

Что касается macOS, то запуск альтернативного «Диспетчера задач» для этой ОС выглядит вполне логичным. Аналог в Windows содержит в себе больше функций, что даёт пользователям более обширные возможности в плане определения приоритетных процессов, управления автозагрузкой, службами и др. На данный момент Пламмер ещё не выпустил окончательную версию продукта, но, если он действительно перенесёт некоторые функции из Windows на компьютеры Mac, то вполне может стать привлекательным дополнением в глазах потребителей.

Пламмер заявил, что в настоящее время утилита проходит бета-тестирование, и он планирует позднее опубликовать её в App Store. Также не исключено, что ему со временем надоест дорабатывать этот продукт. В этом случае он может выложить исходный код в открытый доступ, чтобы другие энтузиасты продолжили разработку. Пламмер отметил, что Microsoft «прислала мне исходный код «Диспетчера задач» для XP и разрешила демонстрировать его и делиться с другими». Сам же «Диспетчер задач» для macOS написан на Swift, и в нём не задействован оригинальный код утилиты для Windows.