Сегодня 30 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Бывший инженер Microsoft создал «Диспетч...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS

Ветеран подразделения разработки Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), создавший несколько важнейших компонентов Windows включая «Диспетчер задач», представил версию этой утилиты для компьютеров Apple Mac. В настоящее время в macOS есть приложение «Мониторинг системы», предназначенное для просмотра активных процессов и других параметров функционирования операционной системы.

Источник изображения: Dave W Plummer / X

Источник изображения: Dave W Plummer / X

«Мониторинг системы» — отстой», — заявил Пламмер, отвечая на вопросы касательно причин того, что он решил портировать классическую утилиту Windows на компьютеры Apple. Предвосхищая вопросы своих подписчиков в социальных сетях, Пламмер поразмышлял о том, как ему представляется запуск «Диспетчера задач» для macOS с учётом его продолжительной карьеры в Microsoft. В прошлом именно Пламмер был разработчиком оригинального «Диспетчера задач» для Windows — быстрой и лёгкой утилиты размером всего 80 кбайт.

Что касается macOS, то запуск альтернативного «Диспетчера задач» для этой ОС выглядит вполне логичным. Аналог в Windows содержит в себе больше функций, что даёт пользователям более обширные возможности в плане определения приоритетных процессов, управления автозагрузкой, службами и др. На данный момент Пламмер ещё не выпустил окончательную версию продукта, но, если он действительно перенесёт некоторые функции из Windows на компьютеры Mac, то вполне может стать привлекательным дополнением в глазах потребителей.

Пламмер заявил, что в настоящее время утилита проходит бета-тестирование, и он планирует позднее опубликовать её в App Store. Также не исключено, что ему со временем надоест дорабатывать этот продукт. В этом случае он может выложить исходный код в открытый доступ, чтобы другие энтузиасты продолжили разработку. Пламмер отметил, что Microsoft «прислала мне исходный код «Диспетчера задач» для XP и разрешила демонстрировать его и делиться с другими». Сам же «Диспетчер задач» для macOS написан на Swift, и в нём не задействован оригинальный код утилиты для Windows.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic Claude Cowork сумела выбраться из песочницы и открыть доступ ко всем файлам macOS
Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные
Исследователи обнаружили вирус ClickLock для macOS, ворующий пароли и криптовалюту
Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента
Apple ответит в суде за то, что пропустила в App Store мошеннический криптокошелёк — пользователи потеряли $1,8 млн
В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей
Материалы по теме
Anthropic Claude Cowork сумела выбраться из песочницы и открыть доступ ко всем файлам macOS

Anthropic Claude Cowork сумела выбраться из песочницы и открыть доступ ко всем файлам macOS

Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные

Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные

Исследователи обнаружили вирус ClickLock для macOS, ворующий пароли и криптовалюту

Исследователи обнаружили вирус ClickLock для macOS, ворующий пароли и криптовалюту

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента

Apple ответит в суде за то, что пропустила в App Store мошеннический криптокошелёк — пользователи потеряли $1,8 млн

Apple ответит в суде за то, что пропустила в App Store мошеннический криптокошелёк — пользователи потеряли $1,8 млн

В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей

В США разгорелись споры между сторонниками и противниками открытых ИИ-моделей

Теги: диспетчер задач, macos, mac
диспетчер задач, macos, mac
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе огромное поле из неправильных сот — а неправильных пчёл не нашёл
В США создали робокентавра для спасателей — он умеет пользоваться человеческими инструментами
Скоро в Луну врежется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 — и учёные не знают, чего ожидать
На фоне успехов Battlefield 6 и увольнения её разработчиков годовой бонус гендиректора Electronic Arts вырос до 38 миллионов долларов
Бывший инженер Microsoft создал «Диспетчер задач» для macOS
Павла Дурова включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга 2 ч.
OpenAI подарит 100 000 учёным бесплатный доступ к своим ИИ-моделям 3 ч.
Европа заставит помечать весь ИИ-контент — новые правила вступают в силу уже в воскресенье 3 ч.
GPT-5.6 и ChatGPT Work разогнали выручку OpenAI — компания догоняет Anthropic 3 ч.
Альтернативные мессенджеры BiP и KakaoTalk засбоили в России 4 ч.
Стильный ролевой боевик Stupid Never Dies о самом слабом зомби в мире расскажет безумную историю любви — новый трейлер и дата выхода 4 ч.
Yandex B2B Tech выпустит универсального ИИ-агента — он сможет автоматизировать до половины бизнес-задач 4 ч.
Microsoft подтвердила подготовку «суперприложения» Copilot — оно выйдет уже в этом году 5 ч.
«Яндекс» выпустит в сентябре универсального ИИ-агента для офисных задач 5 ч.
«Мясистая» кампания, четыре стиля игры и кооператив: подробности и геймплей сюжетного шутера The Defiant в антураже японо-китайской войны 5 ч.
Астрономы получили самое чёткое изображение неуловимой звезды-компаньона Бетельгейзе 23 мин.
Продажи мобильных процессоров MediaTek и Qualcomm упали, а Samsung и Google — выросли 23 мин.
Карманная «киношная» камера DJI Osmo Pocket 4P с подвесом и двумя объективами поступила в продажу 25 мин.
Kioxia представила свои первые SSD с PCIe 6.0 — до 61,44 Тбайт, но скорость пока не уточняется 31 мин.
Мобильное подразделение Samsung впервые в истории закончило квартал с убытком — виноват дефицит памяти 5 ч.
Sony захотела купить производителя объективов Tamron 5 ч.
MSI анонсировала серверы на базе AMD EPYC Venice 9006 с воздушным и жидкостным охлаждением 5 ч.
Грядёт подорожание смартфонов: Qualcomm объявила о повышении цен на все свои чипы с 1 сентября 5 ч.
AAEON представила Mini-ITX-плату MIX-Q870A1 с процессором Intel Core Ultra 200S 5 ч.
Samsung прогнозирует усугубление дефицита чипов в 2027 году и его сохранение в 2028-м 5 ч.