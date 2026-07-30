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Asus выпустила мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV для творчества — 4K, 120 Гц и цена от $699

Компания Asus пополнила ассортимент профессиональных мониторов ProArt OLED двумя новыми моделями: 26,5-дюймовой ProArt Display OLED PA279CDV и 31,5-дюймовой ProArt Display OLED PA329CDV. Обе новинки поддерживают разрешение 4K.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

В основе мониторов ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV используются QD-OLED-панели с пиковой яркостью 1000 кд/м2. Оба монитора поддерживают частоту обновления до 120 Гц и технологию адаптивной синхронизации изображения (VRR). Дисплеи новинок обеспечивают 10-битную цветопередачу, 100-процентный охват цветовых пространств sRGB и Rec. 709, а также 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 1,5. Экраны мониторов защищены плёнкой, которая повышает твёрдость панелей, обеспечивая в 2,5 раза более высокую устойчивость к царапинам по сравнению с панелями QD-OLED предыдущего поколения.

Для новинок также заявлена поддержка режима цветопередачи M Model-P3, что делает мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и ProArt Display OLED PA329CDV подходящими для использования с устройствами на базе операционной системы Apple macOS с её особенностями цветопередачи.

Мониторы имеют встроенные KVM-переключатели, позволяющие работать одним комплектом мыши и клавиатуры с двумя источниками сигнала. Оба монитора оснащены разъёмами USB-C с поддержкой зарядки мощностью 96 Вт, портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с DSC и встроенными концентраторами USB 3.2 с одним портом USB-C и тремя портами USB Type-A.

В некоторых регионах продаж в комплект поставки мониторов ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV будет включена трёхмесячная подписка на набор сервисов Adobe Creative Cloud (Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и др.), Photography Plan (Lightroom и Photoshop, плюс 1 Тбайт облачного пространства), Adobe Substance 3D, Adobe Stock и Acrobat Standard. Оценочная стоимость комплекта составляет $803,85.

Asus оценила монитор ProArt Display OLED PA279CDV в $699. Его поставки начнутся до конца текущего месяца. Модель ProArt Display OLED PA329CDV, которую производитель оценил в $899, поступит в продажу в сентябре.

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Теги: asus proart, qd-oled, мониторы
asus proart, qd-oled, мониторы
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