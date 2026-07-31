Hisense поделилась успехами первой половины 2026 года — RGB MiniLED, лазерные телевизоры, умный дом и производство в России

Компания Hisense подвела итоги первой половины 2026 года, рассказав о развитии ключевых направлений бизнеса. Производитель продолжает делать ставку на телевизоры с подсветкой RGB MiniLED, расширяет линейку лазерных проекторов и телевизоров, развивает экосистему умного дома, открывает фирменные магазины в России и наращивает локальное производство телевизоров.

Телевизоры остаются основным продуктом Hisense. Одним из главных достижений последних лет компания считает запуск массового производства моделей с технологией RGB MiniLED, состоявшийся в 2025 году. Тогда же производитель представил 116-дюймовый флагманский телевизор UXQ с цветовым охватом более 95 % пространства BT.2020 и пиковой яркостью до 8000 кд/м2.

За обработку изображения в нём отвечает фирменный процессор Hi-View AI Engine X, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для адаптации картинки к типу контента и условиям освещения. Звуковую систему для телевизора Hisense разработала совместно с французской компанией Devialet.

В 2026 году линейка RGB MiniLED пополнилась сериями UR8S и UR9S. Старшая доступна с диагоналями от 65 до 85 дюймов, оснащается аудиосистемой 4.1.2 с сабвуфером и поддерживает игровой режим с частотой обновления до 170 Гц, а также технологии VRR и ALLM.

Более доступная серия UR8S предлагается в вариантах с диагональю от 55 до 100 дюймов. Производитель заявляет цветовой охват до 100 % пространства BT.2020, пиковую яркость до 3800 кд/м2 и частоту обновления до 180 Гц.

Следующим этапом развития технологии стала представленная на выставке CES 2026 подсветка RGB MiniLED evo. В отличие от существующих решений она использует не три, а четыре типа светодиодов: к красному, зелёному и синему добавлен элемент Sky Blue лазурного цвета. По утверждению компании, это позволяет точнее воспроизводить холодные оттенки, улучшить естественность изображения, снизить энергопотребление и уменьшить нагрузку на глаза пользователя. На этой платформе Hisense планирует выпустить новые модели телевизоров.

Линейка включает ультракороткофокусные модели для стационарного использования, например Hisense PX3-PRO, лазерные телевизоры Hisense L9QD с диагональю экрана от 100 до 150 дюймов, а также компактные короткофокусные модели, такие как Hisense C3.

Одной из наиболее заметных новинок здесь стал лазерный проектор Hisense XR10 с фирменной технологией TriChroma. Устройство обеспечивает световой поток до 6000 лм и способно формировать изображение диагональю до 300 дюймов. Производитель также отмечает поддержку Dolby Vision, IMAX Enhanced и коэффициент контрастности 60 000:1.

Кроме того, компания сообщила, что в ближайшее время в России начнутся продажи ультракороткофокусного лазерного проектора PX4 PRO. Новинка станет преемником модели PX3 PRO, предложив увеличенную до 3500 лм яркость, удвоенную контрастность (6000:1 против 3000:1) и возможность вывода изображения диагональю до 200 дюймов.

Параллельно с развитием телевизоров компания увеличивает ассортимент бытовой техники, объединённой приложением ConnectLife.

В сегменте техники для ухода за бельём ключевой стала серия Hisense 7i, включающая стиральную и сушильную машины с функцией Cross Control, позволяющей устройствам автоматически обмениваться информацией о завершении цикла стирки и выбирать оптимальные параметры сушки.

В линейке холодильников производитель выделяет серию Kitchen Fit, рассчитанную на установку с минимальными зазорами, модели с вакуумной зоной хранения, способной сохранять свежесть продуктов до десяти дней, а также флагманский холодильник RQ760N4IF1 с 21-дюймовым сенсорным экраном, встроенной книгой рецептов и функцией инвентаризации продуктов.

Также Hisense продолжает развивать ассортимент кухонной техники, включающий духовые шкафы с пиролитической очисткой, индукционные варочные панели, аэрогрили, электрогрили с термощупом и инверторные микроволновые печи с функциями гриля и конвекции.

Помимо расширения ассортимента техники важным направлением для компании является расширение присутствия на российском рынке. Hisense продолжает открывать фирменные пространства формата shop-in-shop, где покупатели могут живьём оценить качество телевизоров, сравнить различные модели проекторов и протестировать аудиосистемы.

Первая такая площадка начала работу в Самаре в конце прошлого года. В 2026 году сеть пополнили ещё две — в московских торговых центрах «Горбушкин Двор» и «Можайский двор».

Кроме того, Hisense сообщила о запуске контрактной сборки телевизоров в Калужской области на мощностях предприятия VVP Tech. Компания рассчитывает, что локализация производства позволит сократить сроки поставок, повысить доступность продукции и обеспечить стабильное наличие моделей на российском рынке. В перспективе доля локального производства должна достичь 30 %.

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