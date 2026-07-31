Casio представила умное кольцо с часами — это прямой конкурент Oura

При выборе носимого устройства современный потребитель пытается определить предпочитаемый формфактор: часы или кольцо. Японский производитель Casio предлагает сразу и то, и другое.

Casio выпускает часы-кольца уже некоторое время, и это привлекательный вариант для любителей аксессуаров. Они носятся на пальце, но выглядят как миниатюрная версия электронных часов с секундомером и даже календарём. Теперь компания решила добавить им новых функций и сделать эти кольца «умными».

Casio CRW-H001M-8 поступит в продажу по цене около $294. Умное кольцо располагает датчиком, который может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон и температуру тела. Аналогично умным часам оно также считает шаги и оценивает количество сожжённых калорий. Производитель обещает время автономной работа от четырёх до шести дней.

Большинство ведущих на рынке умных колец не отличается внешней привлекательностью. Поэтому идея с продуманным дизайнерским исполнением — долгожданное новшество. Возможно, после Китая умное кольцо Casio CRW-H001M-8 появится и в других странах.