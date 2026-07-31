Слухи о неуёмной прожорливости чёрных дыр оказались слишком преувеличенными

Астрономы с удивлением выяснили, что чёрные дыры не просто поглощают окружающее вещество, но и выбрасывают значительную его часть обратно в космос. Мощные ветра выдувают вещество за пределы диска аккреции даже при затухании поглощения, что ставит под сомнение принятую в науке динамику эволюции чёрных дыр.

Открытие сделано в процессе наблюдения за системой Swift J1727.8−1613, которая резко вспыхнула в 2023 году и быстро стала одним из самых ярких рентгеновских источников на небе. В этой двойной системе чёрная дыра перетягивала газ с соседней звезды, и вокруг неё образовался вращающийся диск аккреции из раскалённого вещества.

За событием следили с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT) и установленного на нём спектрографа X-Shooter. Благодаря нескольким сеансам наблюдений исследователи смогли увидеть не отдельный момент события, а почти весь процесс изменения системы. Оказалось, что одновременно с поглощением газа чёрная дыра выбрасывала часть вещества наружу в виде узких струй (джетов) и более широких потоков — ветров.

Самое неожиданное открытие было сделано уже после ослабления вспышки. Даже когда активность системы упала примерно до одной сотой от максимального уровня, из диска аккреции продолжали выходить плотные струи вещества. По оценке исследователей, чёрная дыра могла выбросить почти столько же вещества, сколько она его поглотила.

Ранее считалось, что чёрная дыра способна почти без остатка поглотить абсолютно всё, что попадает в её гравитационное поле. На практике выяснилось, что чёрные дыры питаются с куда меньшей эффективностью, чем считалось ранее, а создаваемые ими струи и ветра оказывают заметное влияние на распространение вещества по системе и даже за её пределы.