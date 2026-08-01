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Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем

Дисплеи смартфонов продолжают совершенствоваться — ширина рамок по периметру сокращается, а «борода» в нижней части встречается разве что в бюджетных моделях. Китайскому бренду Tecno удалось добиться прорыва — он представил концепт смартфона с экраном, полностью лишённым рамок.

Источник изображений: Tecno

Источник изображений: Tecno

Небольшая каёмка по периметру, как видна на иллюстрациях, осталась, но компания характеризует устройство как имеющее по-настоящему 0-мм рамку вокруг экрана. Дисплей простирается до самых краёв корпуса.

Чтобы добиться этого, пришлось полностью переосмыслить конструкцию смартфона, использовать передовые технологии внутренней компоновки, новую технологию упаковки экрана и устранить рамку почти полностью. Видимые рамки отсутствуют, и дисплей практически парит в руке пользователя.

Эта конструкция сделает просмотр видео и запуск игр максимально комфортными, уверяет Tecno; а в корпусе привычного размера теперь можно уместить более крупный экран. На одной из иллюстраций устройство сравнивается с iPhone 17 Pro, и сравнение идёт явно не в пользу Apple.

С этим проектом Tecno рассчитывает обеспечить себе уникальный брендовый дизайн и выделиться среди конкурентов. Помимо конструкции экрана, пришлось также переработать механизмы камер и сенсорного управления, оптимизировать звук и пользовательский интерфейс. Tecno покажет новый концепт смартфона на выставке IFA 2026 ShowStoppers в сентябре.

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Теги: tecno, дисплей, рамка
tecno, дисплей, рамка
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