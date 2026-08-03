Hisense выпустила игровой монитор N24 с FreeSync и частотой 180 Гц дешевле $75

Hisense представила в Китае игровой монитор N24 (2027 Edition), ориентированный на пользователей, которым нужен доступный дисплей как для повседневной работы, так и для ПК-гейминга. Новинка получила IPS-панель с частотой обновления 180 Гц и набор технических параметров, сопоставимый с характеристиками более дорогих моделей на рынке.

Монитор оснащён 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD (1920 × 1080 пикселей), получил соотношение сторон 16:9 и угол обзора 178°. Для подсветки используется система ELED, обеспечивающая яркость 300 нит и контрастность 1500:1. По данным производителя, дисплей охватывает 99 % цветового пространства sRGB и 90 % DCI-P3, а также поддерживает отображение 16,7 млн цветов.

Для игровых сценариев предусмотрена поддержка AMD FreeSync, синхронизирующая частоту обновления экрана с видеокартой для уменьшения разрывов изображения (тиринг) и рывков (статтер). В экранное меню также добавлены игровые настройки, включая регулировку времени отклика и функцию повышения видимости тёмных участков изображения.

При длительной работе устройство использует аппаратную технологию снижения уровня синего света и систему DC Dimming, уменьшающую мерцание без появления характерного жёлтого оттенка программных фильтров. Монитор получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free.

Для подключения предусмотрены по одному разъёму HDMI и VGA, подставка поддерживает наклон от -5° до 20°, а крепление VESA 100 × 100 мм позволяет установить монитор на совместимый кронштейн. Продажи Hisense N24 (2027 Edition) уже стартовали в Китае по рекомендованной цене 499 юаней (около 5900 рублей).