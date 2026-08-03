Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Hisense выпустила игровой монитор N24 с ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Hisense выпустила игровой монитор N24 с FreeSync и частотой 180 Гц дешевле $75

Hisense представила в Китае игровой монитор N24 (2027 Edition), ориентированный на пользователей, которым нужен доступный дисплей как для повседневной работы, так и для ПК-гейминга. Новинка получила IPS-панель с частотой обновления 180 Гц и набор технических параметров, сопоставимый с характеристиками более дорогих моделей на рынке.

Источник изображений: Hisense

Источник изображений: Hisense

Монитор оснащён 23,8-дюймовой IPS-панелью Full HD (1920 × 1080 пикселей), получил соотношение сторон 16:9 и угол обзора 178°. Для подсветки используется система ELED, обеспечивающая яркость 300 нит и контрастность 1500:1. По данным производителя, дисплей охватывает 99 % цветового пространства sRGB и 90 % DCI-P3, а также поддерживает отображение 16,7 млн цветов.

Для игровых сценариев предусмотрена поддержка AMD FreeSync, синхронизирующая частоту обновления экрана с видеокартой для уменьшения разрывов изображения (тиринг) и рывков (статтер). В экранное меню также добавлены игровые настройки, включая регулировку времени отклика и функцию повышения видимости тёмных участков изображения.

При длительной работе устройство использует аппаратную технологию снижения уровня синего света и систему DC Dimming, уменьшающую мерцание без появления характерного жёлтого оттенка программных фильтров. Монитор получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free.

Для подключения предусмотрены по одному разъёму HDMI и VGA, подставка поддерживает наклон от -5° до 20°, а крепление VESA 100 × 100 мм позволяет установить монитор на совместимый кронштейн. Продажи Hisense N24 (2027 Edition) уже стартовали в Китае по рекомендованной цене 499 юаней (около 5900 рублей).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus выпустила мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV для творчества — 4K, 120 Гц и цена от $699
Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке
TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц
Россияне переключились на доступные китайские телевизоры — они захватили больше трети рынка
Hisense поделилась успехами первой половины 2026 года — RGB MiniLED, лазерные телевизоры, умный дом и производство в России
Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300
Материалы по теме
Asus выпустила мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV для творчества — 4K, 120 Гц и цена от $699

Asus выпустила мониторы ProArt Display OLED PA279CDV и PA329CDV для творчества — 4K, 120 Гц и цена от $699

Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке

Обзор игрового QD-OLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES: самый доступный в линейке

TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц

TCL выпустила игровые мониторы на WOLED четвёртого поколения с разрешением до 4K и частотой до 480 Гц

Россияне переключились на доступные китайские телевизоры — они захватили больше трети рынка

Россияне переключились на доступные китайские телевизоры — они захватили больше трети рынка

Hisense поделилась успехами первой половины 2026 года — RGB MiniLED, лазерные телевизоры, умный дом и производство в России

Hisense поделилась успехами первой половины 2026 года — RGB MiniLED, лазерные телевизоры, умный дом и производство в России

Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300

Dell выпустила игровой 27-дюймовый монитор Alienware AW2726DL с 1440p и 280 Гц за $300

Теги: мониторы, hisense
мониторы, hisense
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчик Meta придумал, как увеличить FPS в играх под Linux — Steam Deck может стать до 30 % быстрее
Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML
Из-за нехватки памяти MacBook Air превратился в дефицитный товар, несмотря на повышение цен
OpenAI впервые раскрыла Astra — ИИ-модель решила десять задач, над которыми математики бились десятилетиями
Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса
Опрос Steam показал рост популярности 8-ядерных процессоров и снижение интереса к дисплеям Full HD 24 мин.
Московский суд не признал сгенерированные ИИ изображения творчеством 12 ч.
OpenAI запуталась в приоритетах и теперь пытается догнать конкурирующую Anthropic 23 ч.
Новая статья: Gamesblender № 787: дата выхода God of War Laufey, бета Gears of War и томский «стимулятор» таксиста 02-08 00:02
Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью 01-08 21:13
Торговать в Crimson Desert стало удобнее и выгоднее — подробности обновления 1.16.00 01-08 20:01
Разработана технология передачи данных через быструю смену QR-кодов — 60 FPS обеспечивают до 190 Кбайт/с 01-08 16:42
Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год 01-08 13:32
Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять 01-08 11:31
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло 01-08 11:23
Hisense выпустила игровой монитор N24 с FreeSync и частотой 180 Гц дешевле $75 23 мин.
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли 26 мин.
ЕС одобрил покупку Electronic Arts саудовским фондом PIF за $55 млрд 30 мин.
Новая статья: Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года) 7 ч.
Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса 9 ч.
Sony заявила о достаточных запасах памяти для производства PS5 в этом году даже с учётом выхода GTA 6 11 ч.
Supermicro представила серверные стойки со статической нагрузкой до 2500 кг 16 ч.
Arm объявила о растущем спросе на её процессор для ЦОД, но акции упали из-за ожидаемого снижения роялти от смартфонов 16 ч.
Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности 22 ч.
Акции SpaceX опустились на 20 % ниже цены июньского размещения 24 ч.