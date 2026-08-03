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Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней

Компания Honor представила в Китае серию фитнес-браслетов Honor Band 11, включающую стандартную и Pro-версии. Новинки предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущей серией. В частности, устройства оснащены более ёмкими аккумуляторами, улучшенными дисплеями, расширенными возможностями отслеживания спортивных показателей и дополнительными функциями для пользователей, которым требуется более функциональный фитнес-браслет.

Источник изображений: Honor

Honor Band 11. Источник изображений: Honor

Стандартная версия Honor Band 11 оснащена 1,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением 256 × 402 пикселя и новым дизайном с изогнутым стеклом 2.5D. По сравнению с предшественником количество спортивных режимов увеличено с 96 до 113, а заявленное время автономной работы — с 14 до 18 дней благодаря батарее ёмкостью 250 мА·ч.

Толщина устройства составляет 8,99 мм, вес — 15,3 г, корпус выполнен из усиленного полимерного волокна. Заявлена водонепроницаемость 5 ATM. Фитнес-браслет поддерживает профессиональный режим для бадминтона, следит за качеством сна, обеспечивает мониторинг сердечного ритма и отслеживание уровня насыщения крови кислородом. Устройство также может оценивать уровень энергии организма, отслеживать уровень стресса и состояние женского здоровья, а также оснащено функцией обнаружения внезапной остановки сердца.

Honor Band 11 Pro

Honor Band 11 Pro

Версия Honor Band 11 Pro получила 1,61-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, типичной яркостью 700 кд/м2 и пиковой яркостью 2000 кд/м2. Фитнес-браслет собран в корпусе из алюминиевого сплава и оснащён кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 400 мА·ч, обеспечивающим до 26 дней работы.

Как и стандартная модель, он поддерживает 113 спортивных режимов и тот же набор функций отслеживания состояния здоровья. Кроме того, устройство поддерживает Bluetooth-звонки, NFC и будет предлагаться в виде опциональной автономной версии с GPS. Другие интеллектуальные функции Honor Band 11 Pro включают управление музыкой, управление затвором камеры, отображение прогноза погоды, уведомления о сообщениях, функцию «Найти телефон», будильники, таймеры и более широкий выбор циферблатов.

Фитнес-браслет Honor Band 11 оценён в 229 юаней (около $34) и доступен в фиолетовом, белом и чёрном цветах. Версия Honor Band 11 Pro с NFC стоит 299 юаней (около $44) и выпускается в белом, чёрном и зелёном цветах.

Версия Honor Band 11 Pro с GPS оценивается производителем в 349 юаней (около $52) и предлагается также в коричневом цвете. Продажи фитнес-браслетов Honor Band 11 и Honor Band 11 Pro в Китае уже стартовали. Информации о международном запуске пока нет.

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Теги: honor, фитнес-браслет
honor, фитнес-браслет
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