Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника DuckDuckGo представила очки Paso Rob с г...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки

В то время, как пользователи высказывают опасения по поводу возможности с помощью умных очков, оснащённых камерами, вести съёмку окружающих без их ведома, компания DuckDuckGo, разработчик поисковой системы, ориентированной на обеспечение конфиденциальности, выпустила солнцезащитные очки DuckDuckGo Paso Rob с защитой от слежки.

Источник изображения: DuckDuckGo

Источник изображения: DuckDuckGo

Выпущенные в сотрудничестве с производителем очков Knockaround под девизом «Обычные, блин, солнцезащитные очки» DuckDuckGo Paso Rob не имеют ни камеры, ни микрофона, ни поддержки ИИ, ни батареи и вообще никакой электроники. Это обычные солнцезащитные очки с логотипом DuckDuckGo, которые, по словам производителя, отличаются целым рядом преимуществ по сравнению с предлагаемыми на рынке умными очками: бесконечное время работы от батареи, гарантированное отсутствие уведомлений и «бесперебойный автономный режим».

Вполне понятно, что DuckDuckGo использовала сатиру, чтобы подчеркнуть проблему конфиденциальности, но такие очки действительно существуют, и их можно купить. Это умный пиар-ход, отметил ресурс 9to5Mac. DuckDuckGo просто хочет показать: очки с искусственным интеллектом не уважают конфиденциальность пользователей, и лучший способ выразить против них протест — не покупать их.

«Мы рассматриваем новую волну очков с искусственным интеллектом как ещё одну технологию, нарушающую конфиденциальность, от крупных технологических компаний, поэтому мы запустили сатирическую кампанию и выпустили “обычные, блин, солнцезащитные очки”, — сообщил представитель DuckDuckGo ресурсу CNET. — Почему? Потому что в конечном итоге единственные по-настоящему уважающие конфиденциальность очки — это те, у которых нет камер, микрофонов или искусственного интеллекта, подслушивающих вас и других людей, с которыми вы контактируете».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса
Casio представила умное кольцо с часами — это прямой конкурент Oura
Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad
Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней
Google готовит прямого конкурента AirTag — трекер Pixel Tag
Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect
Материалы по теме
Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса

Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса

Casio представила умное кольцо с часами — это прямой конкурент Oura

Casio представила умное кольцо с часами — это прямой конкурент Oura

Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad

Первый гаджет, разработанный Альтманом и Айвом, будет похож на домашний смарт-дисплей HomePad

Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней

Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней

Google готовит прямого конкурента AirTag — трекер Pixel Tag

Google готовит прямого конкурента AirTag — трекер Pixel Tag

Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Уборка без компромиссов: чем интересен вертикальный пылесос Trouver G70 Detect

Теги: duckduckgo, носимое устройство
duckduckgo, носимое устройство
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Землю еженедельно падают обломки космического мусора весом более тонны, но на компенсацию ущерба надежды мало
Китайская AMEC планирует за пять лет захватить 60 % рынка передового оборудования для выпуска чипов
Выпущена первая прошивка с открытым исходным кодом для платформы AMD AM5
Разработчик Meta придумал, как увеличить FPS в играх под Linux — Steam Deck может стать до 30 % быстрее
Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливить Max и RuStore на iPhone 18 мин.
«Вы имеете право знать »: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн 31 мин.
Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры 36 мин.
Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной 58 мин.
Owlcat Games продолжит выпускать хардкорные RPG, несмотря на The Expanse: Osiris Reborn 2 ч.
Хакеры похитили 1815 биткоинов из сверхнадёжных аппаратных кошельков Coldcard 3 ч.
Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки 6 ч.
Apple ограничила приём сообщений о багах после волны «некачественных» отчётов, сгенерированных ИИ 6 ч.
Инсайдер предупредил о возможном исходе Xbox из Steam 6 ч.
Анонсирована масштабная MMO с бесшовным открытым миром Palworld Online, но есть нюанс 7 ч.
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки 43 мин.
«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦ 2 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android 2 ч.
Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней 3 ч.
Дурной пример заразителен: AWS развернёт 649 дизель-генераторов для питания нового ЦОД 4 ч.
Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном 4 ч.
Цены на Xbox Series X и S взлетели не только в США — в Европе рост достиг €200 6 ч.
Renesas представила платформу третьего поколения DDR5 MRDIMM-16000 6 ч.
DeepSeek построит собственный гигаваттный ИИ ЦОД во Внутренней Монголии 6 ч.
SpaceX/xAI построит четвёртый ЦОД в Мемфисе и избавится от «нелегальных» газовых турбин, заменив их на точно такие же 10 ч.