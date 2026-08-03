DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки

В то время, как пользователи высказывают опасения по поводу возможности с помощью умных очков, оснащённых камерами, вести съёмку окружающих без их ведома, компания DuckDuckGo, разработчик поисковой системы, ориентированной на обеспечение конфиденциальности, выпустила солнцезащитные очки DuckDuckGo Paso Rob с защитой от слежки.

Выпущенные в сотрудничестве с производителем очков Knockaround под девизом «Обычные, блин, солнцезащитные очки» DuckDuckGo Paso Rob не имеют ни камеры, ни микрофона, ни поддержки ИИ, ни батареи и вообще никакой электроники. Это обычные солнцезащитные очки с логотипом DuckDuckGo, которые, по словам производителя, отличаются целым рядом преимуществ по сравнению с предлагаемыми на рынке умными очками: бесконечное время работы от батареи, гарантированное отсутствие уведомлений и «бесперебойный автономный режим».

Вполне понятно, что DuckDuckGo использовала сатиру, чтобы подчеркнуть проблему конфиденциальности, но такие очки действительно существуют, и их можно купить. Это умный пиар-ход, отметил ресурс 9to5Mac. DuckDuckGo просто хочет показать: очки с искусственным интеллектом не уважают конфиденциальность пользователей, и лучший способ выразить против них протест — не покупать их.

«Мы рассматриваем новую волну очков с искусственным интеллектом как ещё одну технологию, нарушающую конфиденциальность, от крупных технологических компаний, поэтому мы запустили сатирическую кампанию и выпустили “обычные, блин, солнцезащитные очки”, — сообщил представитель DuckDuckGo ресурсу CNET. — Почему? Потому что в конечном итоге единственные по-настоящему уважающие конфиденциальность очки — это те, у которых нет камер, микрофонов или искусственного интеллекта, подслушивающих вас и других людей, с которыми вы контактируете».