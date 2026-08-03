Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA

Компания Lekuo выпустила в Китае карту расширения PB65MX3. Она оснащена чипсетом AMD B650 и интерфейсом PCIe 4.0 x4. Стоимость компонента составляет 599 юаней (около $89). Новинка позволяет расширить возможности подключения NVMe-накопителей и не только.

Карта расширения обеспечивает работу четырёх дополнительных слотов M.2 для NVMe-накопителей и четырёх портов SATA III (6 Гбит/с). Кроме того, она оснащена одним разъёмом USB-C со скоростью 20 Гбит/с, одним USB-C со скоростью 10 Гбит/с и двумя портами USB-A со скоростью 10 Гбит/с. По словам Lekuo, чипсет AMD B650 обеспечивает динамическое распределение линий PCIe между подключаемыми устройствами.

Два слота M.2 на лицевой стороне карты могут работать в режиме PCIe 4.0 x4, когда задние слоты не задействованы. Установка накопителей в два задних слота M.2 переключает все четыре NVMe-накопителя в режим PCIe 4.0 x2. Суммарная внешняя пропускная способность при этом остаётся ограниченной соединением карты с хост-системой через интерфейс PCIe 4.0 x4.

Данная конструкция не требует от материнской платы поддержки разделения линий PCIe для четырёх накопителей M.2. Вместо этого управление нисходящими соединениями осуществляется чипсетом B650 самой карты расширения, что позволяет ей работать в качестве автономного контроллера для подсистемы хранения данных и USB-концентратора.

Размеры карты расширения Lekuo PB65MX3 составляют 174 × 69 мм. Для стандартной работы дополнительный кабель питания не требуется. Для питания USB-устройств с более высокими требованиями к мощности предусмотрен 6-контактный разъём.

Lekuo заявляет о поддержке Windows 10, Windows 11, macOS и Linux. Карта расширения уже доступна в Китае, но компания пока не подтвердила её появление в других регионах.