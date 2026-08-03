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Asus выпустила сетевую USB-карту ROG USB-C10G со скоростью до 10 Гбит/с

Компания Asus без лишнего шума выпустила адаптер ROG USB-C10G, который превращает порт USB в сетевой разъём LAN с пропускной способностью 10 Гбит/с. Производитель не сообщил стоимость устройства, но новинка была замечена в магазинах Нидерландов, где предлагается примерно за €120.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Размеры сетевого USB-адаптера ROG USB-C10G составляют 85 × 32 × 19 мм, вес без кабеля — 38 граммов. Он поставляется с коротким съёмным кабелем USB-C — USB-C, а также с переходником USB-C — USB-A.

Портал TechPowerUp сообщает, что, поскольку данный сетевой адаптер, вероятнее всего, основан на контроллере Realtek RTL8159, он может не работать с некоторыми компьютерами.

ROG USB-C10G оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen2x2 со скоростью 20 Гбит/с. Этот протокол USB обладает большими накладными расходами, поэтому возможностей USB 3.2 Gen2 недостаточно для обеспечения скорости сетевого соединения 10 Гбит/с. Вместо этого максимальная скорость составит примерно от 6 до 8 Гбит/с, если ориентироваться на результаты тестов других аналогичных адаптеров на базе контроллера RTL8159. Это означает, что устройство несовместимо с компьютерами Mac, поскольку Apple поддерживает только USB 3.2 Gen2 и USB4/Thunderbolt. Это также означает, что при использовании переходника USB-C — USB-A скорость тоже будет ограничена.

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Теги: сетевой адаптер, usb, usb-брелок, asus rog
сетевой адаптер, usb, usb-брелок, asus rog
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