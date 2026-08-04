Бум ИИ взвинтил цены на медь к историческим максимумам

В электронной и электротехнической инфраструктуре медные проводники продолжают оставаться самыми востребованными, а потому в условиях бума ИИ спрос на соответствующий металл резко вырос. Цены на медь обновили исторический максимум ещё в конце января, а теперь они снова приближаются к этому уровню, достигая $13 791 за тонну на Лондонской бирже металлов.

Помимо очевидного роста спроса, возникли ограничения и на стороне предложения. В частности, месторождение Грасберг в Индонезии замедлило добычу медной руды после сентябрьского оползня в прошлом году, а этот источник является вторым по величине в мире. Ожидалось, что в текущем полугодии рудник сможет выйти на 85 % своей мощности, но теперь прогноз снижен до 65 %.

Политические факторы также нервируют рынок, поскольку резкое повышение таможенных пошлин является излюбленным инструментом влияния на контрагентов в сфере международной торговли, к которому прибегает действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump). В июле текущего года представители администрации США намекнули, что в 2027 году на импорт чистой меди может быть введена пошлина в размере 15 %, но официально данное решение пока не утверждено. Оборот по торговле медью на бирже COMEX в Нью-Йорке с начала текущего года увеличился более чем на 40 %. При этом на лондонской площадке запасы меди упали до пятимесячного уровня из-за оттока этого сырья в США.

Помимо бума инфраструктуры ИИ, спрос на медь растёт и благодаря росту популярности электромобилей, которым этот металл требуется в количествах, до четырёх раз превышающих таковые для машин с ДВС. В Китае дефицит меди ощущается ещё сильнее, чем на западных рынках. В конце июля запасы сырья на Шанхайской фьючерсной бирже опустились до минимального за два с половиной года уровня в 69 000 тонн. По сравнению с серединой марта запасы сократились на 80 %. Китай остаётся крупнейшим производителем меди, но при этом внутренний рынок страдает от крупных поставок сырья в США. Пока китайские власти никак не ограничивают экспорт данного металла. Наценка за импортируемую в Китай медь уже достигла исторического максимума, что говорит о дефиците на внутреннем рынке. Импорт медных слитков в Китай достиг максимума за девять месяцев, в июне увеличившись до 280 000 тонн.