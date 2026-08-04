Nothing представила наушники-клипсы CMF Clip Pro за $99

Принадлежащий компании Nothing суббренд CMF представил Clip Pro, ознаменовав выход производителя на конкурентный рынок наушников открытого типа. Компания приложила немалые усилия, чтобы устранить традиционные недостатки этих устройств.

Одной из примечательных особенностей CMF Clip Pro является система фиксации в трёх точках вместо одной у других производителей — за неё отвечает C-образная титановая перемычка в мягкой оболочке из термопластичного полиуретана. Этот механизм уменьшает усталость при длительном ношении, повторяя форму практически любого уха, утверждает производитель. Масса каждого наушника составляет 6,5 г, а в 13,8-мм акустические элементы заключены 10,8-мм динамические драйверы с двумя магнитами. Звук в наушниках этого типа часто отличается слабыми низкими частотами, но здесь эту проблему призвана решить технология Ultra Bass. Высокое качестве звука подтверждает сертификат Hi-Res Audio; поддерживаются кодеки LDAC, AAC и SBC.

Через приложение Nothing X осуществляется управление системой звукоизоляции, которая сводит к минимуму утечку звука в окружающее пространство, не изменяя качество звучания для владельца. Систему звукоизоляции в настройках можно отключить, оптимизировать только для звонков или для звонков и музыки сразу. На корпусе футляра CMF Clip Pro размещена ручка регулятора Smart Dial — с его помощью можно менять громкость, управлять воспроизведением, звонками и активными режимами; физические кнопки есть и на самих наушниках.

За качество звука при разговоре отвечает блок обработки голоса (VPU) и система из четырёх микрофонов, фильтрующих окружающий шум, в том числе шум ветра. Время автономной работы наушников составляет 10 часов или до 36 часов с учётом ресурса зарядного футляра. Десяти минут зарядки хватит на четыре часа воспроизведения музыки. CMF Clip Pro подключаются через Bluetooth 5.4, корпус наушников имеет защиту по стандарту IP54. Наушники поступят в продажу 15 августа по цене $99 в США, Великобритании и Японии — жителям остальных стран придётся подождать ещё месяц.