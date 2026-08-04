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Nothing представила наушники-клипсы CMF Clip Pro за $99

Принадлежащий компании Nothing суббренд CMF представил Clip Pro, ознаменовав выход производителя на конкурентный рынок наушников открытого типа. Компания приложила немалые усилия, чтобы устранить традиционные недостатки этих устройств.

Источник изображений: nothing.tech

Источник изображений: nothing.tech

Одной из примечательных особенностей CMF Clip Pro является система фиксации в трёх точках вместо одной у других производителей — за неё отвечает C-образная титановая перемычка в мягкой оболочке из термопластичного полиуретана. Этот механизм уменьшает усталость при длительном ношении, повторяя форму практически любого уха, утверждает производитель. Масса каждого наушника составляет 6,5 г, а в 13,8-мм акустические элементы заключены 10,8-мм динамические драйверы с двумя магнитами. Звук в наушниках этого типа часто отличается слабыми низкими частотами, но здесь эту проблему призвана решить технология Ultra Bass. Высокое качестве звука подтверждает сертификат Hi-Res Audio; поддерживаются кодеки LDAC, AAC и SBC.

Через приложение Nothing X осуществляется управление системой звукоизоляции, которая сводит к минимуму утечку звука в окружающее пространство, не изменяя качество звучания для владельца. Систему звукоизоляции в настройках можно отключить, оптимизировать только для звонков или для звонков и музыки сразу. На корпусе футляра CMF Clip Pro размещена ручка регулятора Smart Dial — с его помощью можно менять громкость, управлять воспроизведением, звонками и активными режимами; физические кнопки есть и на самих наушниках.

За качество звука при разговоре отвечает блок обработки голоса (VPU) и система из четырёх микрофонов, фильтрующих окружающий шум, в том числе шум ветра. Время автономной работы наушников составляет 10 часов или до 36 часов с учётом ресурса зарядного футляра. Десяти минут зарядки хватит на четыре часа воспроизведения музыки. CMF Clip Pro подключаются через Bluetooth 5.4, корпус наушников имеет защиту по стандарту IP54. Наушники поступят в продажу 15 августа по цене $99 в США, Великобритании и Японии — жителям остальных стран придётся подождать ещё месяц.

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Теги: nothing, cmf by nothing, наушники
nothing, cmf by nothing, наушники
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